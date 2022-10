Kontrolle an der Grenze: Polizei zeigt, wie sie länderübergreifend arbeitet

Großes Polizeiaufgebot an der B 31 zwischen Friedrichshafen und Lindau: Polizei und Zoll winken im Landkreis Lindau, kurz hinter der baden-württembergischen Grenze, Fahrzeuge raus, lassen sich die Papiere zeigen und inspizieren Kofferräume.

Die Kontrolle ist Teil des länderübergreifenden Sicherheitstags, der im Süden Deutschlands zum fünften Mal stattfindet. Er soll demonstrieren, wie die Zusammenarbeit über Bundesländergrenzen hinweg funktioniert. Seit 2019 existiert eine Kooperationsvereinbarung zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum zwischen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Polizei will am Sicherheitstag Präsenz zeigen

„Wir wollen länderübergreifend Fahndungsdruck aufbauen, aber auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken“, erklärt Polizeipräsident Uwe Stürmer vom Polizeipräsidium Ravensburg. Stürmer ist gemeinsam mit seiner bayerischen Kollegin Claudia Strößner vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bei der Kontrolle auf der B 31 dabei.

Nicht nur an der Bundesstraße, sondern beispielsweise auch in Parks, an Bahnhöfen und im Rotlichtmilieu zeigt die Polizei an diesem Tag Präsenz. In der Bodenseeregion seien an 20 Orten Kontrollen mit insgesamt 150 Einsatzkräften geplant, sagt Stürmer. In Bayern sind laut Strößner circa 400 Beamte im Einsatz.

„Das hier ist keine einmalige Aktion, sondern auch im Alltag sind wir gemeinsam unterwegs“, betont Stürmer. So übernehme bei einem Einsatz das Fahrzeug, entweder der bayerischen oder der baden-württembergischen Polizei, das am nächsten dran ist. „Die Kollegen können gegenseitig in den Einsatzkontrollen lesen und bekommen mit, was läuft“, erklärt Oliver Weißflog, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Ravensburg.

Autobahnfahnder stellen ihr Equipment vor

Die Polizei nutzt den Tag, ihre Arbeit näher vorzustellen. An der Kontrollstelle an der B 31 zeigen Beamte der Autobahnfahndung ihr Equipment. Normalerweise sind sie in Zivil auf Bundesstraßen und Autobahnen unterwegs. Julian, der aus Sicherheitsgründen nur mit seinem Vornamen in der Zeitung stehen möchte, demonstriert ein Dokumentenprüfgerät.

Julian zeigt, wie das Dokumentenlesegerät der Autobahnfahnder funktioniert. (Foto: Anke Kumbier)

„Das zeigt an, ob es sich um ein echtes Dokument handelt, es sagt aber nicht, ob das Dokument auch wirklich zu der Person gehört.“ Deshalb gehören zur Ausrüstung der Autobahnfahnder auch eine Gesichtskamera und ein Fingerabdruckgerät. So können sie überprüfen, ob die Fingerabdrücke zum Ausweis passen.

Außerdem zeigt es an, ob derjenige, der überprüft wird, in Deutschland schon mal erkennungsdienstlich erfasst wurde oder – sollte er aus dem Ausland kommen – ein internationaler Haftbefehl vorliegt.

Gefälschte Ausweise klingen anders

Nach welchen Regeln sie entscheiden, wer kontrolliert wird und wer nicht, wollen sie nicht verraten. „Die Fahndung muss man ein bisschen im Blut haben, dazu gehört ein gewisser Jagdinstinkt“, meint Ralf, ein Kollege Julians, nur. Er zeigt, was er und seine Kollegen machen, wenn sie mit den technischen Geräten nicht weiterkommen. „Fühlen, kippen und fallen lassen“, zählt er auf und demonstriert das Gesagte an zwei verschiedenen Ausweiskarten. Tatsächlich klingt der gefälschte Ausweis beim Aufprallen anders.

Polizeipräsidentin Claudia Strößner und Polizeipräsident Uwe Stürmer betonen, dass über die bayerisch-baden-württembergische Grenze hinweg die Zusammenarbeit bereits Alltag sei. (Foto: Anke Kumbier)

Auf der B 31 schiebt sich währenddessen dichter Verkehr vorbei. Eine Polizeibeamtin und ein Zollbeamter stehen auf dem Mittelstreifen der B 31 und winken Fahrzeuge raus – Autos, Transporter und Lkw. Zwei Polizisten lassen sich die Ladefläche eines kleinen Lkw zeigen und bemängeln, dass die Ware nicht richtig gesichert ist. Der Fahrer bessert nach und darf weiterfahren. Zollbeamte schauen in Taschen, Handschuhfächer und unter die Abdeckung im Kofferraum.

Das kommt bei der Kontrolle auf der B 31 raus

Die Kontrollierten reagieren in der Regel freundlich. Manche nutzen die Pause für eine Zigarette, manche winken, wenn sie davonfahren. Eine 26-jährige Schweizerin ist auf dem Weg zum Flughafen, sie fährt einen BMW M5, eine Sportlimousine. Sie zeigt sich gelassen und wenig überrascht: „Ich habe das Gefühl, dass ich mit diesem Auto immer angehalten werde.“ Verstöße stellen die Polizisten bei ihr nicht fest.

Der Zollbeamte schaut in alle Ecken und Winkeln des Autos. Bei dieser Kontrolle finden Polizei und Zoll allerdings nichts. (Foto: Anke Kumbier)

Zwischen 12 Uhr und 14 Uhr gibt es keine größeren Zwischenfälle. Einsatzleiter Daniel Stoll von der Polizeiinspektion Lindau spricht lediglich von kleineren Ordnungswidrigkeiten, die sie festgestellt hätten. Insgesamt überprüften Polizei und Zoll an der B31-Kontrollstelle 190 Menschen und 150 Fahrzeuge, teilt Holger Stabik, Pressesprecher vom Präsidium Schwaben Süd/West hinterher mit.

Die Bilanz: Mehrere Verwarnungen im geringfügigen Bereich und eine Ordnungswidrigkeit. Verwarnverfahren betreffen Ordnungswidrigkeiten, die unter 55 Euro liegen. „Das mag erstmal enttäuschend klingen“, sagt Stabik. „Wir bewerten aber durchaus positiv, dass nichts Gravierendes dabei war.“ Zumal ein Ziel des Sicherheitstags erfüllt worden sei: „Zu zeigen, was wir können.“