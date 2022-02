Kontaktstelle Frau und Beruf intensiviert Info-Angebot

Ob Umorientierung wegen Corona oder Wiedereinstieg nach der Familienpause: Viele Frauen stellen sich Fragen zu einer möglichen beruflichen Veränderung. Um hier Unterstützung zu leisten, intensiviert die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) einer Pressemitteilung zufolge die Kooperation mit der regionalen Kontaktstelle Frau und Beruf. Im ersten Halbjahr 2022 werden nun monatlich kostenfreie Informationsgespräche angeboten. Insbesondere bei einer angestrebten Existenzgründung kann die WFB die Beratung der Kontaktstelle durch Informationen zur Selbstständigkeit oder zu Fördermitteln ergänzen und vertiefen. Insbesondere bei einer angestrebten Existenzgründung kann die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis die Beratung der Kontaktstelle ergänzen und vertiefen. Der nächste Beratungstag für Frauen aus dem Bodenseekreis mit jeweils circa 1,5-stündigen Einzelberatungen durch Silke Schrock (Kontaktstelle Frau und Beruf) findet am Montag, 21. Februar, von 9 bis 15 Uhr statt, coronabedingt per Telefon oder Videokonferenz. Anmeldungen sind bei der Kontaktstelle Frau und Beruf telefonisch möglich (am besten vormittags unter der Telefonnummer 0751/ 359 06 63). Auch in den Folgemonaten wird jeweils ein Beratungstag angeboten (29. März, 25. April, 31. Mai, 27. Juni, 19. Juli).