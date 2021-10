Konsul der Republik Kosovo zu Gast in Friedrichshafen

Friedrichshafens Erster Bürgermeister Fabian Müller hat sich mit Imer Lladrovci, dem Konsul der Republik Kosovo, im Technischen Rathaus getroffen. Begleitet wurde er vom Vizekonsul Gramoz Berisha. Lladrovci leitet seit 2019 das Generalkonsulat der Republik Kosovo in Stuttgart.

In Friedrichshafen haben viele Kosovaren eine Heimat gefunden. Aktuell leben 581 kosovarische Staatsangehörige mit ausschließlich kosovarischer Staatsbürgerschaft in der Zeppelinstadt, heißt es in der Pressemitteilung.

In dem Gespräch sei es unter anderem um die Situation kosovarischer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sowie die Aufgaben des Generalkonsulates Stuttgart gegangen. Der Generalkonsul habe von einem Projekt „muttersprachliche Schule“ berichtet, für das noch nach Räumen gesucht werde, in denen die Kinder ihre Muttersprache erlernen können. Er berichtete, dass im Kosovo die Kinder ab der 6. Klasse Deutsch in der Schule lernen. Es sei aber auch wichtig, dass die Kinder, die in Deutschland leben, neben Deutsch auch ihre Muttersprache lernen.

Seit 2016 ist in Friedrichshafen der deutsch-albanische Kulturverein Iliria beheimatet. Ihm gehören rund 150 Mitglieder an. Erster Bürgermeister Müller berichtete, dass sich der Verein in Friedrichshafen engagiert. So hätte der Verein das Landratsamt Bodenseekreis bei der einer Impfaktion unterstützt und dafür im Haus der Kulturen Räume zur Verfügung gestellt.