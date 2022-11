Konstantin Wecker macht auf seiner Geburtstagstournee in Friedrichshafen Halt

Konstantin Wecker wird 75 Jahre alt und will das 2022 gemeinsam mit seinem Publikum im Rahmen seiner Jubiläumstour „Ich singe, weil ich ein Lied hab“ feiern. Am Dienstag, 13. Dezember, macht er dabei auch in Friedrichshafen Halt. Dort gastiert er um 20 Uhr für ein Konzert im Graf-Zeppelin-Haus.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich also – so die Ankündigung seiner Agentur – auf eine Rückblende freuen, bei der der bekennende Pazifist und Lebensgenießer neue Lieder, Gedichte und Gedanken ebenso präsentieren wird wie seine beliebten Klassiker wie „Frieden im Land“, „Wenn der Sommer nicht mehr weit ist“ und „Sage nein“.