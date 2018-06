Das Zeppelin-Museum würdigt künftig auch den größten Konkurrenten des Zeppelins – das Marineluftschiff SL 20. Die Sammlungspräsentation wurde durch ein fast drei Meter langes Modell des Luftschiffs ergänzt, teilt das Museum mit. Im Laufe des Jahres wird mit SL 1 noch ein weiteres Schütte-Lanz-Luftschiffmodell fertiggestellt. Die beiden Neuzugänge ergänzen die weltweit einzigartige Sammlung von Luftschiffmodellen im einheitlichen Maßstab von 1:66 im Zeppelin-Museum.

Das Modell baute bis zu seinem überraschenden Tod Andreas Horn, enthusiastischer Modellbauer für das Museum, aus Basel. Henry Wydler, langjähriger Vizedirektor des Verkehrshauses der Schweiz in Luzern stellte das Marineluftschiff SL20 dann fertig.

Johann Schütte versuchte mit seinen in Holzbauweise gefertigten Luftschiffen den Anschluss an die Zeppelin-Luftschiffe zu halten und ein fronttaugliches Luftschiff zu bauen. Im Unterschied zu den Zeppelinen wurden die Gerippe der Schütte-Lanz-Luftschiffe aus Holz gefertigt. Mit der Baureihe des Typs „f“ baute der Luftschiffbau Schütte-Lanz seine größten, gleichzeitig aber auch seine letzten Luftschiffe.

SL 20 war das letzte Schütte-Lanz-Luftschiff, das bei der Marine in den Dienst gestellt wurde. Es absolvierte seine Erstfahrt im September 1917 und kam zuerst nach Seddin in Pommern in die Halle „Selinde“. Am 11. Dezember 1917 wurde SL 20 nach Ahlhorn in die Halle „Alix“ verlegt. Am 5. Januar 1918 verbrannte es mit vier Zeppelinen bei einer Explosion.