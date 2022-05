Konfirmation in der Bonhoeffer Kirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Mai feierten die Konfirmanden der Bonhoeffer Kirche ihre Konfirmation. Namen von links: Ronja Wieland, Julia Eisele, Elin Ebertz, Milana Wodoturski, Jayden Scholz, Emilia Maier, Elias Schreiber, Bianca Neumann und Pfarrer Hannes Bauer (wegen Erkrankung fehlt Paula Staudinger). Unter dem Motto „Es wird gut sowieso, immer geht ’ne neue Tür auf irgendwo“ (Lied von Mark Forster) verströmten sie in der Bonhoeffer Kirche entgegen all den Sorgen in der Gegenwart einen unglaublichen Optimismus mit ihren selbst geschrieben berührenden Texten und den erfrischenden Liedern und der Musik. Foto: Bonhoeffer Kirche