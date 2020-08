Die Evangelische Bonhoeffer-Kirche hat nun endlich die durch Corona ausgefallene und verschobene Konfirmation gefeiert. Die Konfirmanden gestalteten zusammen mit Pfarrer Hannes Bauer an zwei Samstagen den Konfirmationsgottesdienst mit jeweils der Hälfte der Familien. Gästezahlen mussten reduziert werden, die Familien saßen in sogenannten Familieninseln mit viel Abstand zur nächsten Familie, alle sonstigen, bereits gängigen Hygieneregeln wurden strengsten eingehalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ist da jemand?“, war die Frage, die dem Gottesdienst das Thema gab. Das gleichnamige bekannte Lied von Adel Tawil wurde dabei von Andrea Grözinger und Lisa Noack interpretiert. Die Jugendlichen schrieben dazu ihre sehr authentischen eigenen Texte, die den Gottesdienstbesuchern unter die Haut gingen. Die beiden Gottesdienste werden derzeit zu einem Youtube-Gottesdienst geschnitten, der die kommenden Tage auf dem gemeindeeigenen Youtube-Kanal „Bonhoeffer Gemeinde Friedrichshafen“ zu sehen sein wird.