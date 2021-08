Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Konfirmanden Quartett Jonathan Sollbach, Ruben Kernmaier, Maurice Höflinger und Ben Gerlach konnte am 25. Juli in der Bonhoeffer Kirche die Konfirmation feiern. Das bekannte Lied von Lotte und Max Giesinger „Auf das was da noch kommt“ gab dem Gottesdienst sein Thema. In bewegenden Texten ließen die Jugendlichen die Gemeinde an ihren Fragen, Gefühlen, Ängsten und Hoffnungen in dieser Pandemie-Zeit teilhaben.