Konferenz an der Zeppelin Universität beschäftigt sich mit Südostasien

Das Leadership Excellence Institute Zeppelin (LEIZ) an der Zeppelin Universität (ZU) veranstaltet am Donnerstag, 11., und Freitag, 12. November, zum sechsten Mal einen Transcultural Leadership Summit, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bei dem zweitägigen, von einem studentischen Team organisierten Kongress kommen Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sowie Studierende, Praktiker sowie junge Unternehmer zusammen, um sich zu Fragen der transkulturellen Führung und Kooperation auszutauschen. Thema in diesem Jahr ist Südostasien.

Südostasien ist flächen- und bevölkerungsmäßig größer als die Europäische Union, beherbergt elf Länder und mehr als 650 Millionen Menschen. Als eine der dynamischsten Regionen der Welt erweist sich Südostasien als besonders anpassungsfähig und flexibel: Eigenschaften, die in einer immer komplexeren und globalisierten Welt zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Doch wie kann es gelingen, mit dieser kulturellen Komplexität produktiv umzugehen? Was erwartet ein Unternehmen, das in der Region wirtschaftlich tätig werden möchte? Gemeinsam mit mehr als 30 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sollen diese und viele weitere Fragen bei der Konferenz beantwortet werden.

Der Transcultural Leadership Summit findet auch in diesem Jahr in einem Hybridformat statt. So können Interessierte aus aller Welt entweder online oder auch vor Ort an der ZU teilnehmen.

Weitere Informationen finden sich unter transcultural-leadershipsummit.com