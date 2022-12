Komplett vegan: Im Veamo steht Vleisch auf der Karte

Geöffnet ist von dienstags bis sonntags von 11 bis 13.30 Uhr sowie freitags bis sonntags und an Feiertagen zusätzlich von 16.30 bis 21 Uhr. Montags bleibt die Küche kalt. Die Bestellungen nimmt Veamo telefonisch unter 07541/9558140 entgegen oder über die Homepage unter

Premiere in Friedrichshafen: Der neue Imbiss Veamo in der Eugenstraße 37 mit Abhol- und Lieferservice hat sich komplett auf vegane Speisen, also auf pflanzenbasiertes Essen, spezialisiert.

Als Kraftsportler hat Firmengründer Stefan Bergsteiner das pflanzenbasierte Essen schon vor Längerem für sich entdeckt. „Ich koche seit mehr als zehn Jahren selbst, weil ich für meinen Lifestyle gute Nährstoffe brauche“, sagt der 31-jährige Allgäuer. Und weiter: „Die Gerichte sind extrem lecker und enthalten super Nährstoffe.“

Liebesgott mit Messer und Gabel

Ausbildung als Lebensmitteltechnologe, Erfahrung in der Produktentwicklung eines Molkereiunternehmens, ein Studium zum Fitnessfachwirt und die mehrjährige Leitung eines Fitnessstudios sind die Grundlage, auf die der Hobbykoch aus Leidenschaft sein Geschäft stellt.

Unterstützt wird er von einem Partner, der sich im Hintergrund um Kaufmännisches und Organisatorisches kümmert. Veamo steht für vegane Liebe, was sich auch im Logo – Liebesgott Amor mit Messer und Gabel – zeigt.

Zuletzt hatte Bergsteiner bei einem Lieferservice im Allgäu gearbeitet, entschied sich dann aber, mit besseren Zutaten ohne Fertigprodukte zu arbeiten und in eine Stadt zu wechseln. In Friedrichshafen fand er entsprechende Räume, die sich in eine Küche und einen Abholbereich trennen ließen.

„Fastfood“ am Abend

„Wir bieten einen Mittagstisch mit leckerem, gesundem Essen aus guten Zutaten zu einem guten Preis an. Abends gibt es veganes ‚Fastfood‘“, erklärt Bergsteiner sein Konzept. Das Vleisch wird auf Basis von Erbsenprotein und Soja hergestellt. Saucen machen Bergsteiner und sein Team selbst, „damit ich genau weiß, was drin ist“, wie er sagt.

Mittags sind neben einem wechselnden Wochengericht verschiedene Bowls und Wraps zur Abholung auf der Speisekarte. Abends kann zwischen Bowls, Wraps und Burgern sowie Pommes-Kreationen mit selbst gemachten Toppings gewählt werden.

Momentan liefert das Veamo-Team nur abends aus, mittags gilt der Abholservice. „Wir wachsen mit unseren Aufträgen“, sagt Stefan Bergsteiner, der mit der bisherigen Resonanz sehr zufrieden ist.

