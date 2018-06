Die Filmproduktion Sommerhaus verfilmt den Bestseller „Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl“ von Judith Kerr. Einige der Szenen werden auch auf dem Bodensee gedreht. Hierfür sucht das Produktionsteam noch Komparsen. Der Film spielt um 1933, gedreht wird auf einem Dampfschiff. Regie führt Caroline Link.

Gesucht werden Komparsen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, die einen ganzen Tag in ein historisches Kostüm steigen, auf dem Bodensee eine Ausfahrt machen undGast bei einem Vortrag sind.

Männer sollten zwischen 25 und 70 Jahre alt sein, maximal 1,85 Meter groß sein und eine Konfektionsgröße bis 54 haben. Die Komparsen sollten laut Pressemitteilung traditioneller Frisuren oder Gesichtsbehaarung haben, aber keine Gesichtspiercings oder sichtbare Tattoos. Außerdem werden Frauen im gleichen Alter mit einer maximalen Konfektionsgröße von 432 gesucht. Sie sollten keine gefärbten Haare haben und keine gezupften Augenbrauen, Permanent-Make-Up, künstliche Fingernägel, Gesichtspiercings oder sichtbare Tattoos haben. Interessierte sollten sich bis zum Drehtag die Haare nicht schneiden und sich auch nicht mehr rasieren. Die Dreharbeiten finden am Dienstag, 17. Juli, statt. Die Maskentests und Kostümfittings werden in den Tagen davor stattfinden.

Gezahlt wird eine Entschädigung von 85 Euro pro Drehtag sowie eine Fitting-Pauschale von 15 Euro. Ein offenes Casting findet am Samstag, 23. Juni, von 11 bis 17 Uhr bei der Tanzschule NO. 10, Sportpark 5, in Friedrichshafen statt.