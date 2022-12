Komödie „Verliebt, verlobt......verzwickt“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Spieler der Theatergruppe der Jungen Dorfgemeinschaft Schnetzenhausen proben mit ihrem Regisseur Josef Angele für die neue Theatersaison. Aufgeführt wird um die Jahreswende die Komödie von Martin Radl „Verliebt, verlobt....verzwickt“. Diese verrückte Komödie erzählt von einer jungen Frau, die auch wenn man es nicht für möglich hält, durch ihre bevorstehende Hochzeit zu ihrer eigenen Großmutter werden soll?! Doch bis es überhaupt zu dieser unglaublichen Einsicht kommt, herrschen im ganzen Haus Turbulenzen. Während sich nämlich Hubert Graf, der zukünftige Schwiegersohn, mit einem Geheimnis ankündigt, trägt der Brautvater, Rudolf Römer, ebenfalls ein solches mit sich herum. Doch wer von den beiden Herren kann schon ahnen, dass ihre „Damengeheimnisse“ sie mehr miteinander verbinden, als sie sich jemals gedacht hätten. Irrungen, Verwirrung und Intrigen in einem Gewirr aus unglücklichen Verschlingungen könnten den bevorstehenden Hochzeitstermin durchaus noch zum Platzen bringen.

Der Kartenvorverkauf findet noch am 10. und 17. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen statt. Ab 19. Dezember gibt es Karten beim Fachmarkt Grossmann, Unterraderach. Die Aufführungstermine sind am 28. und 29. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr sowie am 30. Dezember um 17.30 Uhr, am 2. und 3. Januar jeweils um 19.30 Uhr und am 4. Januar um 17.30 Uhr. Dabei werden die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Corona-Vorschriften eingehalten.