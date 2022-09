Kommunikationstraining im Frühstücksbus

Der Frühstücksbus des vereins „Frühlingserwachen“ ist bald wieder unterwegs. Im Vorfeld bietet der Verein am Samstag, 24. September, zwischen 9 und 15 Uhr ein professionelles Kommunikationstraining an. Die Teilnahme ist kostenlos, der genaue Ort wird nach Anmeldung bekannt gegeben. In der Ankündigung schreibt der Verein, dass es um Fragen gehen wird wie: Wie steige ich in ein Gespräch ein, ohne jemanden zum Reden zu drängen? Wie schaffe ich es, erst zu verstehen und dann darauf zu setzen, verstanden zu werden? Wie beende ich ein Gespräch respektvoll, wenn das Gesagte an meine Nerven oder Grenzen geht?

All das werde in dem sechsstündigen Workshop besprochen und in Rollenspielen und Übungen angewendet. Wer danach weitermachen möchte, kann beim Frühstücksbus einsteigen und das Gelernte weitertragen – bei kostenlosem Kaffee und frischen Brötchen lässt es sich niederschwellig plauschen. Kommunikationstrainer und Konfliktmoderator Frank Labitzke sagt: „Widersprüche bereichern das Leben. Ich halte es für essentiell, dass möglichst viele Menschen wieder den Unterschied zwischen 'Verstehen' und 'Zustimmen' für sich entdecken.“