Kommunen sollen Bodensee noch besser schützen

Anlässlich des EU-Life Projektes Blue Lakes hat die Bodensee-Stiftung gemeinsam mit dem Global Nature Fund, beide mit Sitz in Radolfzell, eine Seen-Charta zur Reduzierung und Vermeidung von Mikroplastik und Plastikmüllverschmutzung formuliert. Das Papier wurde am vergangenen Dienstag an die ersten Kommunen am See verschickt, wie die Stiftung mitteilt. Es enthält eine freiwillige Selbstverpflichtung, welche die Kommunen auffordert, den See und Zuflüsse vor der Verschmutzung mit Plastikabfällen und Mikroplastik zu schützen und Maßnahmen zur Vermeidung von Plastik und Mikroplastik zu ergreifen. Kommunen sei es möglich, im Rahmen der Charta selbst festzulegen, welche wirksamen Maßnahmen sie bis wann ergreifen wollen.

Gemeinden und Städte am Bodensee würden sich laut Mitteilung in vielerlei Hinsicht dafür engagieren, den Bodensee sauber zu halten. Die Menschen in der Region würden vom See als Trinkwasserspeicher, Freizeitort oder Touristenmagnet profitieren. Der Bodensee sei jedoch auch Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen und müsse möglichst effizient geschützt werden.

Verschmutzungen, die die Wasserqualität oder die biologische Vielfalt gefährden, müssten unbedingt verhindert werden. Der Bodensee-Stiftung zufolge ist eine neue nachgewiesene Bedrohung Mikroplastik. Zwar sei die Situation am Bodensee aktuell nicht besorgniserregend. Doch wären Wachsamkeit und Vorsorge sinnvoll, damit sich die Situation am See nicht verschlechtere.

Wichtigster Aspekt der Selbstverpflichtung der Kommunen, heißt es in der Mitteilung weiter, ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Bürgerinnen und Bürger aktiv einzubinden. Hierbei werden die Kommunen von der Bodensee-Stiftung unterstützt. Die in einer Matrix vorgestellten Maßnahmen sind untergliedert in unterschiedliche Bereiche des öffentlichen Alltags und reichen von Angelsport bis Wochenmarkt. In allen beschriebenen 15 Bereichen würden Beispiele genannt, was Kommunen unternehmen können.

Die Matrix verstehe sich als Anregung, Erläuterung und Hilfestellung für die Entwicklung einer eigenen Umsetzungsstrategie. Alle Kommunen im Einzugsgebiet des Bodensees haben die Selbstverpflichtung, das Seenpapier und die Matrix zugeschickt bekommen. Die Bodensee-Stiftung unterstütze in den kommenden Jahren die Kommunen bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen und hoffe auf eine enge Partnerschaft im Kampf gegen die Bedrohung Mikroplastik.