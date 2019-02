Kommunalwahl: Bürgerliste Pro Kluftern nominiert elf Kandidaten

Die Bürgerliste Pro Kluftern hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl 2019 nominiert, um sich auch in Zukunft mit viel Fachkompetenz, Engagement und Ortsverbundenheit den Herausforderungen der Zukunft in der Gemeinde Kluftern zu stellen, wie die Wählervereinigung in einer Pressemitteilung schreibt. Man sei stolz darauf, seit der Gründung im Jahr 2004 die stärkste Gruppierung im Klufterner Ortschaftsrat zu sein und auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken zu können.

Kandidaten stellen sich vor

Bevor es zur Wahl der Listenplätze ging, gab es eine Vorstellungsrunde, in der alle anwesenden Kandidaten ihre Wahlziele deutlich machten. Neben den übergeordneten Zielen der Bürgerliste, etwa dem Erhalt der dörflichen Struktur, der Förderung regionaler Produkte, Betriebe und Vereine, einer verbesserten Radwege-Infrastruktur, einer Erhöhung der Verkehrssicherheit, weiteren Geschwindigkeitsreduzierungen und der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs hat jeder Kandidat auch einen Bereich für den er sich persönlich stark machen möchte. So will Walter Zacke das Baugebiet Lachenäcker mit vielfältiger Bebauung voran bringen und sich für den Erhalt der Grillhütte einsetzen. Während Rita Polzer ihren Schwerpunkt in der Nahversorgung und dem Einsatz für ein breit gefächertes Betreuungsangebot sieht. „Sprachrohr für die Klufterner“ möchte Florian Burgau sein und sich besonders für eine Optimierung der Hallennutzung einsetzen. Sigrid Merz verschreibt sich den Themen Klimawandel und Artenschutz, auch Bernhard Kettner möchte sich für die Förderung des Umweltbewusstseins einsetzen und in Kluftern eine „Schlafstadtbebauung“ verhindern. Jürgen Hess, der über eine langjährige Verwaltungserfahrung verfügt, wird sich für den Erhalt der Naherholung und für die vielfältigen Verkehrsthemen einbringen.

Der Schwerpunkt von Rita Bosch liegt in der Entwicklung des Traubeareals und in der Schaffung einer Radwegeverbindung zwischen Kluftern und Efrizweiler. Ganz pragmatisch möchte sich Beatrix Popp dafür einsetzen, dass sich die Menschen in Kluftern wohlfühlen können. Sie findet deshalb – zusätzlich zu den Babysitter-Diensten – auch ein „Leihoma-Konzept“, eine Reparatur-Werkstatt und die Förderung der Klufterner Betriebe in der „Betriebsamkeit“ wünschenswert. Für eine nachhaltige Dorf- und moderate Verkehrsentwicklung stehen Adalbert Kühnle und Reinhard Näther, der sich für sparsame Flächennutzung und die Förderung von Solar- und Photovoltaik-Technologie einsetzen will. Mehr „grün“ im Ort und Unterstützung der Landwirte beim Erhalt und der Pflege von Hochstammanlagen sind die kommunalpolitischen Schwerpunkte von Elke Rudolf.

Die Listenplätze

Über die Reihenfolge der Kandidaten wurde in einzelnen, geheimen Wahlgängen abgestimmt. Drei der bereits amtierenden Ortschaftsräte belegen demnach die ersten Listenplätze: Walter Zacke, Sigrid Merz und Rita Polzer, gefolgt von dem jüngsten Bürgerlisten-Mitglied Florian Burgau auf Platz vier. Die Plätze fünf, sechs und sieben werden von Bernhard Kettner, Jürgen Hess und Rita Bosch ausgefüllt. Auf eigenen Wunsch wurde die bisherige Ortschaftsrätin Beatrix Popp auf Platz acht gewählt. Die verbleibenden drei Plätze werden von Adalbert Kühnle, Reinhard Näther sowie Elke Rudolf eingenommen.