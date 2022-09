Stadt will Ordnungsdienst einrichten: Wird das Sicherheitsempfinden damit erhöht?

Als Konsequenz einer Bürgerbefragung zum Thema Sicherheit in Friedrichshafen will die Stadt einen kommunalen Ordnungsdienst einrichten. Das geht aus einer Beschlussempfehlung für den Finanz- und Verwaltungsausschuss hervor, dem am kommenden Montag das Ergebnis dieser Bürgerbefragung präsentiert werden soll.

Die objektive, anhand von Zahlen gemessene Sicherheitslage hat sich in Friedrichshafen laut Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren zwar kontinuierlich verbessert. Gleichzeitig hat sich das subjektive Sicherheitsempfinden der Häfler Bürger aber offenbar verschlechtert.

Das heißt, immer mehr Menschen fühlen sich in der Stadt unsicher. Warum und an welchen Orten in der Stadt das im Besonderen der Fall ist, darüber sollte nun eine neuerliche Befragung der Bürger Aufschluss geben.

4111 Häflerinnen und Häfler beteiligen sich an Befragung

Schon 1998 hatte die Stadt alle Haushalte angeschrieben und gezielt Fragen zu möglichen Angsträumen in der Stadt gestellt. Die neuerliche Befragung, deutlich umfangreicher als damals, sollte nun belastbare Aussagen zur tatsächlichen Situation bringen.

Geplant war die Befragung von 15 000 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern bereits Anfang 2020. Um durch die beginnende Corona-Pandemie kein verzerrtes Bild zu erhalten, wurde sie nochmal verschoben. Im Herbst 2021 beteiligten sich dann letztlich 4111 Häflerinnen und Häfler daran.

Problembereiche sind keine Überraschung

Die Befragung ergab laut Stadtverwaltung zwar, dass die Sicherheitslage in Friedrichshafen insgesamt auch subjektiv als gut empfunden wird, dennoch habe sie deutlich gemacht, dass Handlungsbedarf besteht, wie es in den Unterlagen zur Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses heißt. Denn das Gutachten zeige auf, dass es in Friedrichshafen Bereiche gebe, in denen die Kriminalitätsfurcht ausgeprägter als in anderen Stadtteilen sei.

Welche Bereiche als problematisch empfunden werden, ist keine große Überraschung: der Stadtbahnhof und der Hintere Hafen, insbesondere für Frauen darüber hinaus der Uferpark, der Riedlepark und verschiedene Unterführungen.

Konstanz hat bereits einen Ordnungsdienst

Weil auch ein subjektives Gefühl der Unsicherheit die Aufenthalts- und Lebensqualität beeinträchtigen kann, will die Stadt nun – sofern der Gemeinderat zustimmt – verschiedene Maßnahmen umsetzen, um dieses subjektive Empfinden und damit eben auch die Lebensqualität zu verbessern. Dazu zählt zum Beispiel eine an bestimmten Orten von den Bürgern ausdrücklich gewünschte erhöhte Präsenz von Ordnungskräften. Dafür könnte ein kommunaler Ordnungsdienst eingerichtet werden, der die Polizei zwar nicht ersetzen kann und darf, aber zumindest mit ähnlichen Befugnissen ausgestattet ist. In Konstanz oder Ulm gibt es solche Ordnungsdienste bereits.

Bessere Beleuchtung und erhöhte Reinigungsintervalle

Weitere Maßnahmen, die sich positiv auf das Sicherheitsempfinden der Bürger auswirken sollen, sind zum Beispiel Verbesserungen bei der Beleuchtung – insbesondere in Unterführungen, Parks und Wäldern –, frauenspezifische Angebote wie ein Heimwegtelefon und der Ausbau von Präventionsprojekten, um Alkohol- und Drogenmissbrauch zu unterbinden.

Zudem sollen die Reinigungsintervalle an besonders stark frequentierten Punkten erhöht werden, weil die Befragung gezeigt hat, dass auch Schmutz und Müll in den Straßen und Grünanlagen das Sicherheitsempfinden beeinträchtigen können.