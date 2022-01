Kommandofahrzeug der Kreisfeuerwehr geht nach Polen

Der polnische Partnerlandkreis Tschenstochau übernimmt vom Landratsamt Bodenseekreis ein sogenanntes Kommandofahrzeug der Feuerwehr. Der Audi A 6 Kombi wurde Mitte Januar nach Polen transportiert und wird dort zukünftig für Kontroll- und Rettungsaktionen eingesetzt, wie das Landratsamt mitteilt.

In der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamts habe der feuerrote Flitzer den Kreisbrandmeistern 13 Jahre lang treue Dienste bei unzähligen Einsätzen geleistet. Das Auto ist es mit einem Funkgerät und den Sondersignalen der Feuerwehr ausgestattet. Das mobile Blaulicht auf dem Dach und zwei blaue Frontblitzer am Kühlergrill machen es auf den Straßen deutlich bemerkbar. Das Auto sei in einem gepflegten und gewarteten Zustand und wurde zu einem fairen Preis plus Förderzuschuss des Landratsamts nach Tschenstochau verkauft, wie es weiter heißt.

Der Landkreis Tschenstochau in Polen umfasst 16 Gemeinden. Er ist der größte Landkreis der Woiwodschaft Schlesien im Süden Polens und Heimat von rund 134 000 Menschen.