Kolumne „Binder stichelt“: Zebra-Knigge

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören. Wir bieten nämlich die Kolumne „Binder stichelt“ auch als Audio-Format an. Hören Sie doch mal rein unter www.schwaebische.de/binderstichelt oder direkt hier:

Bischt du drei Jahr alt oder vier

sagt in de Kinderschul‘ me dir,

was wichtig ischt am Zebraschtroife.

Aufbasse muscht und es begroife:

It glei auf de Schtroife jugge!!!

Erscht amol nach links num gugge.

Kommt dann en Karre angejagt,

suchscht du zum Fahrer Blickkontakt.

Und sodann zoigscht du ihm mit

de Hand, dass du jetzt drüber witt.

Der Fahrer woiß, was sich gehört,

sofort die “Vorfahrt“ dir gewährt.

Was sich g’hört, des woischt au du.

Freundlich nickscht dem Fahrer zu.

Alsbald lenkscht du deine Schritte

hin zu des Zebraschtroifens Mitte.

Det it glei über d‘ Straß numjugge.

Zuerscht no nach rechts num gugge.

Kommt dann en Karre angejagt,

suchscht du zum Fahrer Blickkontakt.

Und sodann zoigscht du ihm mit

de Hand, dass du jetzt weiter witt.

Der Fahrer woiß, was sich gehört,

sofort die “Vorfahrt“ dir gewährt.

Was sich g’hört, des woischt au du.

Freundlich nickscht dem Fahrer zu.

So sott’s im Idealfall sei.

Im wahre Lebe? Weit vorbei!!

Ohne links und rechts zum Gugge

Fußgänger auf d‘ Straß nausjugge.

Me denkt bei manche, die me sieht:

Die suchet voll de Suizid.

An Zebraschtroife wär doch cool:

Erinnerung an d‘ Kinderschul‘.