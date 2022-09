Kolumne aus Friedrichshafen: Kein Ende der B31-Staus in Sicht? Steigen wir doch aufs SUP um!

Gute Nachricht: Die Bahn hat das Angebot am Stadtbahnhof in Friedrichshafen verbessert. Allerdings nicht, was die Pünktlichkeit von Zügen, Anzahl von Waggons, Sauberkeit von Toiletten, Barrierefreiheit oder andere Lappalien angeht. Nein, man entschied sich für Wichtigeres: Es gibt am Bahnhof jetzt eine Ausleihstation für Stand-up-Paddleboards (SUP). Das hat doch dringend gefehlt, oder?

Im Ernst: Das Angebot, sich für ein paar Stunden oder sogar Tage ein SUP samt Ausrüstung ausleihen zu können, ergibt an dieser Stelle – zum See ist es ja nicht weit – schon Sinn. Die Spießgesellen haben sich nur über den Zeitpunkt gewundert. Immerhin stehen wir kurz vor dem Herbst, die Zeiten für das optimale SUP-Wetter sind langsam vorbei. Zudem wird es spannend, wie viele Board-Sets völlig verdreckt oder unvollständig zurückgegeben werden – oder am Ende sogar ganz fehlen.

Fehlen wird ab Ende des Jahres auch die Tot-Tier-Annahmestelle (was für ein Wort) im Häfler Klärwerk. Für die örtlichen Jäger hat sich diese über Jahre bewährt. Ihr Wegfall erschwere die wichtige Arbeit, die Jagdpächter auf freiwilliger Basis für uns alle tun: Gibt es einen Verkehrsunfall mit einem Wildtier, sind es oftmals sie, die einspringen.

Ab dem kommenden Jahr müssten sie bei diesen – oft nächtlichen – Einsätzen extra zu den nächsten Annahmestellen in Tettnang oder Salem fahren. Verständlich, dass da bei den Jägern keine Begeisterung aufkommt. Auch verständlich, dass sie überlegen, diesen „Service“ dann sein zu lassen – was dazu führen würde, dass sich Stadt und Kreis vermehrt darum kümmern müssten.

Kümmern müsste sich die Stadt Friedrichshafen um die Mole am Gondelhafen. Die ist so marode, dass der Zugang gesperrt ist. Die Sanierung war mit der Umgestaltung des Uferparks geplant. Nachdem die aber auf Eis liegt, soll die Mole laut Stadt zeitnah instand gesetzt und im „Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 einen Vorschlag darstellen“. Für die Spießgesellen hört sich das so an, als ob die Mauer noch eine ganze Weile vor sich hinbröckelt.

Apropos ganze Weile: 2015 startete das Projekt Umgestaltung des Uferparks. Von Stadtbalkon bis Steg in den See hinein – von was nicht alles die Rede war. Passiert ist genau nichts, und es wird wohl auch so schnell nichts passieren. Worüber übrigens nicht alle Häfler traurig sind. Sollte wider Erwarten demnächst doch ein Teilprojekt umgesetzt werden, dann bitte dieses: Sitzstufen zwischen Yacht- und Gondelhafen, die den See zugänglich machen. Die Mauer muss weg!

Dass nichts passiert oder zumindest zu wenig, diesen Eindruck haben nicht nur Bürgermeister beim Ausbau der B31, sondern auch die Spießgesellen. Das Bundesverkehrsministerium hat sich längst auf eine vierspurige B 31-neu festgelegt. Die Bürgermeister haben jetzt die Sorge, dass das Konzept in den unendlichen Weiten der Planungsbüros verschwindet und nochmal neu nachgedacht wird. Über Verlauf und Dimension der Straße herrscht offenbar weiter keine Einigkeit in der Politik. Klar ist deshalb leider nur, die Staus werden noch lange bleiben.