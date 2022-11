Kolpingfamilie Friedrichshafen-Berg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 18. November, hat nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder der Kolpinggedenktag und die Jahreshauptversammlung der Kolpingfamilie stattgefunden.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der Kolpingfamilie auf dem Friedhof in Berg, fand im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes mit musikalischer Umrahmung in der Pfarrkirche St. Nikolaus Berg der Kolpinggedenktag satt. Im Anschluss daran, trafen sich die Gottesdienstbesucher und Mitglieder der Kolpingfamilie zu einem kleinen Stehempfang sowie zur Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus Berg.

Die Kolpingfamilie durfte an diesem Abend ein neues Mitglied willkommen heißen und besteht damit aktuell aus insgesamt 82 Mitgliedern. Damit stellt sie die größte Kolpingfamilie in Friedrichshafen dar.

Nach einem kurzen Bericht der ersten Vorsitzenden Irmgard Steinberger über die zurückliegenden vielfältigen Veranstaltungen, Aktivitäten und getätigten Spenden der Kolpingfamilie sowie dem anschließenden Kassenbericht und einem Bildervortrag über die vergangenen Jahre, hat die Kolpingfamilie schweren Herzens von ihrer langjährigen ersten Vorsitzenden Abschied genommen, die ihr Amt nach fast 25 Jahren niedergelegt hat. Nach Würdigung ihrer mit Herzblut, Leidenschaft und großem Engagement erfüllten und gelebten Vereinsarbeit im Sinne und ganz nach dem Vorbild Adolph Kolpings sowie einer Laudatio durch den Präses der Kolpingfamilie, Herrn Pfarrer Rudolf Bauer, haben die Vorstandschaft sowie alle Mitglieder ihren Dank und Anerkennung bei stehendem Applaus nochmals zum Ausdruck gebracht.

Erfreulicherweise konnten zwei neue Beisitzer für die Vorstandschaft gewonnen werden. Herr Jürgen Brath und Herr Helmut Lorinser werden die Kolpingfamilie Berg ab sofort tatkräftig unterstützen.

Damit soziale Projekte und Einrichtungen, wie zum Beispiel das Kinderhospiz, die Tafel oder die Philippinenhilfe auch künftig durch die Kolpingfamilie unterstützt werden können, gestaltet die Kolpingfamilie das ganze Jahr über verschiedene Aktionen. Hierzu gehört insbesondere die federführende Organisation und Bewirtschaftung des über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Waffelstandes der drei Häfler Kolpingfamilien auf der Bodensee Weihnacht. Auch in diesem Jahr sind die Kolpingfamilien wieder vertreten und freuen sich auf Ihren Besuch.