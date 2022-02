Kollektive Mono-Dramen werden im Bahnhof Fischbach gespielt

Mit dem Kopfhörer auf den Ohren und dem Touch-Screen in den Händen gleichgültig am Nächsten vorübereilend – so sieht soziale Distanzierung schon lange aus. Die Covid-19-Krise erscheint nun wie eine Allegorie auf unsere mitmenschlichen Beziehungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturbüros. Jetzt ist demnach das zum „Muss“ geworden, was wir eh schon perfekt beherrschten: nämlich andere auf Abstand halten. Das Paradoxe daran ist nur, dass wir es diesmal für die anderen tun.

Das Ensemble Materialtheater zeigt eine Reihe von Soli(e)tüden: kollektive Mono-Dramen von Menschen, die in Glaskästen leben und versuchen, zueinander zu kommen. Am Mittwoch, 23. Februar kommt das Stuttgarter Ensemble mit der gleichermaßen amüsanten wie anrührenden Inszenierung „Im Notfall nicht die Scheibe einschlagen“ um 18 Uhr in der Reihe Happy Hour in den Bahnhof Fischbach.

Die Inszenierung dauert rund 50 Minuten; es gibt keine Pause. Die Karten kosten zehn Euro inklusive einem Getränk.