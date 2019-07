Die Schüler sind auf der Zielgeraden, der Kokon ist fast fertig: Schüler des Karl-Maybach-Gymnasiums (KMG) haben in den vergangenen Tagen eifrig Weiden in ein Stahlgerüst auf dem Maybachplatz eingeflechtet. Ihr Projekt, die circa fünf Meter hohe Skulptur „Kokon“ aus Stahl und Weiden, wird bald abgeschlossen sein.

Seit knapp zwei Jahren arbeiten die Acht- und Neuntklässler des KMG intensiv an der Skulptur. Begonnen hatte alles mit der kooperativen Berufsorientierung, genannt „KooBo“ gemeinsam mit der Handwerkskammer Ulm. Ziel war es, eine reelle Einführung in die moderne Arbeitswelt und das Handwerk zu bieten. Außerdem sollte der Blick der Schüler auf kreative Berufe erweitert und durch die Planung und Durchführung eines eigenen Großprojektes mit all ihren Hürden diesen Blick vertiefen werden.

Auch Strukturen verschiedener Unternehmen und der Ablauf eines Arbeitstages wurden thematisiert und den Schülern nahegebracht. Sie sollten nicht nur oberflächliche, theoretische Erfahrungen in der Berufsorientierung machen, sondern nachhaltig vom Erlebten profitieren. Dazu absolvierten sie nach der Planung ihrer Skulptur einen Schweißkurs in der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen, um ihren Plan umsetzen zu können. In den Werkshallen der Firma Gramm begannen sie dann mit der Konstruktion. Ungefähr zehn Vormittage investierten die Schüler in ihr Projekt, bis das Metallgerüst fertig war. „Als die erste Säule aufgerichtet wurde, wurde uns erst klar, wie hoch die Skulptur und somit das ganze Projekt wird,“ sagte Schulsozialarbeiter Marco Eckle.

Schüler bewältigen Probleme

Doch bevor es soweit war, mussten einige Hürden überwunden werden. Nicht alles lief nach Plan. Insbesondere die Genehmigungen und die Zusammenarbeit mit einem Statikbüro für die Schüler große Herausforderungen dargestellt. Doch alle Schwierigkeiten konnten schlussendlich bewältigt werden. Stolz erzählt der Achtklässler Philip Kurschwitz: „Es hat uns allen richtig viel Spaß gemacht, sogar denen, die beruflich nicht in eine handwerkliche Richtung gehen möchten.“ Ungefähr ein Drittel der teilnehmenden Schüler waren Mädchen. Das Projekt war für alle Schüler freiwillig. Einige engagieren sich nun sogar in den Ferien durch ein Praktikum in den Firmen, die sie anlässlich des Projektes besuchten.

Im Gesamten seien die Berufsorientierung und der Bau der Skulptur sehr positiv von den Schülern aufgenommen worden. Selbst jene, denen es weniger Spaß gemacht hatte, erwägen nun einen handwerklichen Beruf als spätere Berufsmöglichkeit, sagte Ulrike Zinser von der Handwerkskammer Ulm, die das Projekt begleitete. Eine solche Erfahrung sei sehr wertvoll für die Schüler und sie könnten davon in ihrer späteren Berufswahl profitieren.

Die Initiative für das Projekt „KooBo“ kam ursprünglich von der Schulleitung des Karl-Maybach-Gymnasiums, die sich eine praktischere Herangehensweise an die Berufsorientierung an der Schule wünschte. Mit der Umsetzung des Projekts und mit des „Kokons“ feierten sie nun einen vollen Erfolg bei allen teilnehmenden Schülern. Der „Kokon“ beweist, dass es auch für Schüler mit dem nötigen Engagement möglich ist, Großprojekte in Angriff zu nehmen.

Die Skulptur auf dem Maybachplatz wird nun bis Oktober von den Schülern mit Weiden verkleidet.