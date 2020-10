„Kohlhaas“ - einfach, humorvoll und zuweilen grotesk

„Kohlhaas“, einer laut Pressemitteilung des städtischen Kulturbüros mitreißenden Inszenierung frei nach Heinrich von Kleist mit Gedichten von Erich Mühsam, präsentieren das Agora-Theater, Belgien, und das Theater Marabu, Bonn, am Donnerstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im Bahnhof Fischbach. Eine fünfköpfige Künstlerfamilie zieht mit ihrem Wandertheater durchs Land und erzählt Geschichten. Einfach, direkt, humorvoll und zuweilen grotesk. Heute spielen sie „Kohlhaas“, die Geschichte vom Pferdehändler, der mit seiner Frau in Brandenburg einen Hof besaß, friedlich seinem Gewerbe nachging und seine Kinder in der Furcht Gottes zur Arbeitsamkeit und Treue erzog. Bis eines Tages ein kleiner Zwischenfall sein Leben – und das vieler anderer – veränderte und sein Rechtsgefühl ihn zum Räuber und Mörder machte. Diese originelle, circa 75-minütige „Kohlhaas“-Inszenierung wurde zu verschiedenen Festivals eingeladen und bereits mehrfach ausgezeichnet. Karten zu je 22 Euro gibt es im Graf-Zeppelin-Haus unter der Telefonnummer 07541 / 28 84 44, per E-Mail an kartenservice.gzh@friedrichshafen.de oder im Internet unter www.kultur-friedrichshafen.de und www.reservix.de. Foto: Veranstalter