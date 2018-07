KOH-Bewohner erwartete Kutschenfahrtvergnügen

Bereits zum 21. Mal lädt die Bürgergarde Häfler Senioren zu einer Kutschausfahrt ein. Am Sonntag, 6. Juni, geht‘s los. Nachdem im vergangenen Jahr die Senioren aus dem Paulinen- und Gustav-Werner-Stift an der Ausfahrt teilgenommen hatten, werden in diesem Jahr die älteren Herrschaften aus dem Karl-Olga-Haus das Vergnügen haben.

Zwei Kutschen stehen am 6. Juni, um 14 Uhr, bereit, um 14 Fahrgäste aufzunehmen. Mit zwei Pferdeplanwagen geht es vom Eisstockplatz aus los in Richtung Ailingen. Im gemächlichem Tempo kann die schöne Gegend im Hinterland wunderbar erkundet werden. Begleitet von jeweils zwei Gardisten -- natürlich in Uniform -- wird bei der Rotach-Halle ein Halt eingelegt. Dort werden die Gäste von weiteren Gardisten empfangen und mit Kaffee und Kuchen versorgt. Weiter geht es dann zurück in die Stadt über Ittenhausen und Bunkhofen und schließlich über die Uferstraße zum Zielort „Lammgarten“. Gastgeber sind dort Thomas Zehrer und Josef Schlögl. Schlögl, Ehrenkommandant der Bürgergarde, hatte vor 20 Jahren die Idee, den Häfler Senioren eine Freude zu machen. Dieses Jahr will er die Herrschaften nicht nur bewirten, sondern sie auch im Kutschenwagen begleiten.