KOH-Bewohner erhalten die zweite Corona- Impfdosis

Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden des Karl-Olga-Hauses in Friedrichshafen haben am Mittwoch haben die zweite Impfdosis erhalten. Damit haben sie laut Pressemitteilung vollen Impfschutz. Wie beim ersten Impftermin waren fünf Impfteams des DRK Tübingen ins Karl-Olga-Haus (KOH) gekommen.

„Nachdem nun wie geplant die zweite Impfung stattgefunden hat, sind die Bewohner und Mitarbeiter erleichtert“, so Thomas Burghoff, Leiter des KOH. Insgesamt wurden 150 Personen geimpft. Burghoff freut sich, dass es bisher im KOH keine Bewohner gab, die sich mit dem Coronavirus infizierten. Dies zeige, so Burghoff, dass die konsequenten Besuchs- und Hygieneregeln gut angenommen wurden. „Ich danke den Bewohnern, Besuchern und den Mitarbeitenden, dass sie sich an die zahlreichen und sich immer wieder ändernden Einschränkungen und Hygieneregeln gehalten haben“, so Burghoff.

Auch wenn der überwiegende Teil der Bewohner und Mitarbeitenden geimpft ist, werde man im Karl-Olga-Haus auch weiterhin sensibel und wachsam mit der Pandemie umgehen. Dazu gehöre es, die flächendeckenden Testungen wie gewohnt fortzuführen und die Öffnungszeiten wie bisher auf 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr zu beschränken.

Burghoff hofft, dass es möglich sein wird, in der jetzt kommenden wärmeren Jahreszeit das Corona-Schutzkonzept lockern zu können. „Wir hoffen sehr, dass wir in naher Zukunft Lockerungen vornehmen können und es wieder möglich sein wird, den Bewohnerinnen und Bewohnern kleinere Veranstaltungen anbieten zu können“, so Burghoff. Mögliche Lockerungen wird das Karl-Olga-Haus unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Vorgaben von Bund und Land umsetzen.