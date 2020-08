Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern und einer Frau ist es am Sonntagmorgen am Stadtbahnhof gekommen, so die Polizei. Nachdem ein 38-Jähriger eine 25-Jährige mutmaßlich unsittlich berührte hatte, wurde dieser von der Frau und ihren beiden Begleitern im Alter von 32 und 41 Jahren festgehalten und geschlagen. Der 38-Jährige musste anschließend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum exakten Tathergang dauern an.