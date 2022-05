Kneten, ausrollen, rühren

Alles, was das Backherz begehrt, präsentiert die Messe „My cake“ auf der Messe Friedrichshafen vom 14. bis 15. Mai mit mehr als 50 Ausstellern. Ob Teigdrucker, Spritztüllen oder Kuchenform – hier finden alle die nötige Ausstattung. Mit einem großen Angebot an Fondant, Modellier-Schokolade und Profi-Werkzeug ist auch für das Tortendesign gesorgt. In zahlreichen Workshops und auf der großen Live-Bühne verraten Profis Tipps und Tricks für die Herstellung von Macarons, Cupcakes und Co., meldet die Messeleitung.

Mit dabei sind unter anderem internationale Tortenpromis wie die Hyper Realistic Cake-Künstlerin Tuba Geçkil. Auch eine Kooperation mit dem Festspielhaus Neuschwanstein gibt es: Passend zur Uraufführung des Zeppelin-Musicals steht das Luftschiff unter anderem beim Tortenwettbewerb im Mittelpunkt. In zwölf Kategorien haben kleine und große Nachwuchstalente die Möglichkeit, ihre Kreativität unter Beweis zu stellen und Kunstwerke zu kreieren, die während der Messe ausgestellt und von einer Fachjury beurteilt werden.

Wer backt den besten Bienenstich? Beim Wettbewerb „Essbarer Kuchen“ dreht sich alles um den beliebten Klassiker mit Puddingcreme und Mandeldecke. Acht Finalistinnen und Finalisten präsentieren ihre Interpretation des traditionellen Blechkuchens.

Ihrer Kreativität können Backfans in zahlreichen Workshops freien Lauf lassen: Unter anderem zeigt Monika Triebenbacher, worauf es bei der Herstellung von Macarons ankommt. Beim Kekse dekorieren mit Marianne Daubner kommen auch Backfans ohne Vorkenntnisse auf ihre Kosten. Für die kostenpflichtigen Kurse ist eine Voranmeldung erforderlich unter www.mycake-messe.de . Torten an der Wand statt auf dem Teller gibt es bei der Graffiti Challenge: Im Freigelände verzieren Sprayerinnen und Sprayer eine große Leinwand mit bunten Motiven rund um Cupcakes und Co. Premiere hat dieses Jahr eine Sonderschau rund um Hochzeitstorten, heißt es in der Mitteilung.

Torte statt guter Worte: Auch in diesem Jahr unterstützt die My Cake die Kinderstiftung Bodensee. Wer ein Los bei der Tombola, ein Glas Bier oder Secco im Männer-Eck beziehungswiese an der See Secco Bar sowie Backwerke am Stand der Bäcker-Innung kauft, hilft Kindern und Jugendlichen aus armen und benachteiligten Lebensverhältnissen. Im Rahmen der Aktion „Help with Cake“, organisiert durch Nicola Keysselitz von Key for Cakes, gestalten rund 20 Tortenprofis Kuchenkunstwerke für den guten Zweck. Unter anderem können Exponate von Barbara Regini, Mary Presicci und Meera Jamal bewundert werden.

Die internationale Messe für Tortendesign und kreatives Backen findet am Samstag, 14. und Sonntag, 15. Mai 2022 statt und hat am Samstag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag bis 17 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet zwölf Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Die Familienkarte ist für 28 Euro erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mycake-messe.de

Die Schwäbische Zeitung verlost 3x2 Karten für den Workshop „From Sphere to Face - Von der Kugel zum Gesicht" (in englischer Sprache) am Sonntag, 15. Mai ab 9.30 Uhr im Raum Baden-Württemberg, Konferenzzentrum West. Die Leitung hat Tortendesignerin Maria Cristina Schiazza. Ausgehend von einer Kugel aus Zuckerpaste werden verschiedene Gesichter mit jeweils ganz bestimmten Merkmalen und in allen Phasen des Alterns gestaltet. Der Eintritt zur Messe ist inbegriffen.