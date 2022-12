Betrunkener Mann schlägt und tritt Kneipengäste

Für einen 37-Jährigen endete die Nacht auf Donnerstag, 29. Dezember, in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei Friedrichshafen. Er war in einer Gaststätte in der Riedleparkstraße negativ aufgefallen und hatte mehrere Personen angegriffen.

Stark alkoholisiert schrie er herum, eine Angestellte forderte ihn zum Gehen auf. Anstatt das Lokal zu verlassen, wurde er jedoch aggressiv, berichtet die Polizei. Er schlug und trat auf mehrere Personen ein, würgte einen Gast und verhielt sich gegenüber der Polizei vollkommen uneinsichtig, woraufhin der Mann in Polizeigewahrsam genommen wurde.

Rettungsdienst musste kommen

Ein 64-Jähriger erlitt durch den Angriff eine blutende Wunde am Kopf und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Den 37-Jährigen erwartet neben der Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auch eine Kostenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei.