Knapp ein Drittel der Autos der Stadt Friedrichshafen sind Hybrid- oder Elektrofahrzeuge

Unter den insgesamt 33 Dienstfahrzeugen, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Friedrichshafen zur Verfügung stehen, befinden sich sechs Elektroautos der sowie drei Hybridfahrzeuge. Das Teilt die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung mit. Oberbürgermeister Andreas Brand fährt demnach einen Plug-in-Hybrid mit ZF-Technologie.

Die Elektroautos seien die Modelle Renault Zoe und Renault Kangoo, die Hybridfahrzeuge BMW 530e und Toyota Corolla. Die Städtischen Baubetriebe unterhalten außerdem einen Elektro-Transporter, zwei Elektro-Scooter sowie zwei Elektro-PKWs und einen Hybrid-PKW. Die Autos kommen unter anderem bei der Baumkontrolle und der Wartung von Parkscheinautomaten zum Einsatz, so die Stadt in der MItteilung. Die Transporter und Scooter werden im Bereich Grünpflege und Stadtreinigung genutzt.

„Umwelt- und Klimaschutz haben in allen Bereichen der Stadtverwaltung große Priorität. Daher setzen wir auch in unserem Fuhrpark verstärkt auf emissionsarme Elektromobilität“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, wie auch ich selbst, sowohl mit den elektrischen als auch mit den hybriden Fahrzeugen äußerst zufrieden.“

Für die Fahrzeuge des städtischen Fahrzeugpools stehen eigene Ladestationen zur Verfügung. Das Häfler Ladenetz garantiere laut Pressemitteilung auch auch für private Nutzer ein unkompliziertes Aufladen ihrer Elektro- und Hybridautos. In Friedrichshafen gibt es insgesamt 68 öffentliche Ladepunkte, die auf das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Davon befinden sich 34 Ladestationen in den Parkhäusern des Stadtwerks am See. Sowohl in den Parkhäusern als auch unter freiem Himmel ist das Aufladen kostenfrei.

„Reine Elektroautos sind außerdem die ersten zehn Jahre von der Kfz-Steuer befreit. Anders als bei Pkws mit Verbrennungsmotoren gibt es bei Elektroautos zudem kaum Verschleißteile. Kosten für Öl-, Filter- oder Zündkerzenwechsel werden somit eingespart“, sagt Gaby Becker, verantwortlich für das Fuhrparkmanagement der Stadt Friedrichshafen. „Und zu guter Letzt sind die Elektro- und Hybridfahrzeuge auch in der Anschaffung äußerst attraktiv, da der Kauf staatlich subventioniert wird“, fügt Becker hinzu.

Ziel der Stadtverwaltung sei laut Pressemitteilung es, bei Ersatz- und Neubeschaffungen stufenweise auf Plug-in-Hybride beziehungsweise Elektrofahrzeuge im PKW-Bereich umzusteigen und somit den Anteil an elektronischer Fahrzeugen im städtischen Fuhrpark weiter zu erhöhen.