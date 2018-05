Liane Lippert (Team Sunweb) hat bei der zweitägigen Tour de Yorkshire das bislang beste Resultat ihrer jungen Radsport-Karriere eingefahren. Die Friedrichshafenerin verpasste am sogenannten „Kuh und Kalb Hügel“ (Cow and Calf summit) von Ilkley nach 128 welligen Kilometern das Podium nur um fünf Sekunden.

Lippert schloss die zweite und letzte Etappe als beste Nachwuchsfahrerin auf Platz sechs ab, was sie in der Gesamtwertung auf Rang vier beförderte. Bereits in der ersten Etappe hatte sie gut vorgelegt. Dank einer Sprintbonifikation betrug ihr Rückstand auf die Tagessiegerin nur acht Sekunden. Erneut wurde Lippert vom Sportlichen Leiter des Teams Sunweb als Leaderin eingesetzt. Mit Hilfe ihres Teams war es ihr so möglich, 100 Kilometer des Rennens relativ energieschonend zu absolvieren. Bei Kilometer 104 lösten sich dann 14 Fahrerinnen, darunter Lippert, am vorletzten Anstieg vom Peloton. Es folgte der 1,8 Kilometer lange Schlussanstieg hinauf nach Ilkley. 18 Prozent Steigung, ideales Terrain für die verbliebenen Kletterinnen.

Bis 400 Meter vor dem Ziel fuhren Lippert und ihre Teamkollegin Juliette Labouse das Tempo der Favoritinnen mit. Dann war es die Amerikanerin Megan Guarnier, die mit einem unnachahmlichen Antritt die Gruppe sprengte und mit 14 Sekunden Vorsprung vor Alena Amialiusik (Weißrussland) und 17 Sekunden vor Danielle Rowe (Großbritannien) das Ziel erreichte. Lippert wurde Sechste mit 22 Sekunden Rückstand. Damit verbesserte sich Liane Lippert im Gesamtklassement noch auf den vierten Platz und schloss die zwei Etappen in der Grafschaft Yorkshire mit lediglich 31 Sekunden Rückstand auf die Gesamtsiegerin Megan Guarnier ab.