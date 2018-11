Beim Bezirksranglistenturnier der Badminton-Jugend in der Altersklasse U11 bis U15 ist der VfB Friedrichshafen mit insgesamt elf Startern vertreten gewesen. Julian Neumann (U13) und Marius Hillebrand (U15) schrammten nur ganz knapp an einem Podestplatz vorbei und belegten beide einen sehr guten fünften Platz.

Am Sonntag waren noch Adrian Fichtner (Platz 10), Linus Zwetschke (Platz 12), Xaver Müller (Platz 14) und Frederic Loeser (Platz 15) in der Altersklasse U17 am Start und Vanessa Abt (Platz 7) bei den Damen U19. Die Motivation war bei allen VfB-Spielern vom ersten bis zum letzten Spiel sehr hoch. Auch die weiteren VfB-Platzierungen konnten sich aufgrund des sehr gut besetzten Teilnehmerfeldes sehen lassen. Mark Christopher Aul belegte bei den Jungen U13 den 11. Platz, Anton Jahnel Platz 13 und Pascal Vitry und Aaron Binder die Plätzer 20 und 21. Emily Wellner beendete das Turnier in Herrenberg in der Altersklasse U15 auf Rang 15. Als Fazit kann man festhalten: Es gibt noch Luft nach oben.