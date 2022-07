Knapp 4500 Teilnehmer beim ZF-Firmenlauf

Fast 4500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 190 Firmen haben sich für den ZF-Firmenlauf am Donnerstag, 21. Juli, entlang der Messe angemeldet. Das teilen die Organisatoren mit. Das aktuell größte Team komme von der ZF mit 927 Firmenläufern, gefolgt von Vetter-Pharma und dem Team von Airbus auf den Plätzen 2 und 3.

Wer noch dabei sein will, kann sich online bis Mittwoch, 13. Juli, um 12 Uhr unter www.firmenlauf-fn.de nachmelden. Zusätzlich ist die Nachmeldung im Rahmen der Startunterlagenausgabe am Dienstag, 19. Juli, zwischen 14 und 18 Uhr bei Intersport Locher im Bodensee-Center und am Donnerstag, 21. Juli, zwischen 14 und 18 Uhr am Infozelt auf dem Veranstaltungsgelände auf dem Messegelände (Freigelände West) möglich. Die Nachmeldegebühr beträgt 22 Euro.