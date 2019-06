KMG-Unterstufenschüler tauchen musikalisch ab

„Ihr müsst glitzern, ihr Glitzerinen!“ Renate Schulz, Musiklehrerin am Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen, springt vom Flügel auf und läuft zur Bühne. Mit ganzem Körpereinsatz leitet sie die Probe an diesem Freitagnachmittag. Mehrere Dutzend Schülerinnen und Schüler arbeiten seit Monaten intensiv an Liedern, Szenen und Tänzen für das Musical „Im Riff geht’s rund“. Am Donnerstag, 27. Juni, und Freitag, 28. Juni, hebt sich jeweils um 19 Uhr der Vorhang im Cinéma des KMG.

Unterstützt wird Renate Schulz von der Schulsozialarbeiterin Daniela Endres und Musiklehrer Peter Haas. Die Choreographien für die Tänze probt Daniela Endres, besonders intensiv bereits im Februar auf der Burg Wildenstein. Peter Haas leitet die dreiköpfige Band, die die Sängerinnen und Sänger begleiten wird.

„Bleibt in euren Rollen“, mahnt Renate Schulz in dieser Probe die Quallen und Papageienfische, die Moränen, Zerstörer und Kugelfische, „ihr kennt den Text, das Publikum aber nicht. Sprecht deutlich.“ Es ist ein hartes, aber auch begeisterndes Stück Arbeit, das sich die KMG’ler da machen. Es schweißt zusammen, und es fördert hier und da Talente, die sich im Unterricht nicht unbedingt entpuppen.

Unterhaltung mit Botschaft

Groovende Unterhaltung mit einer Botschaft, das macht das Musical aus: Bei einem Casting unter Wasser taucht eine Flaschenpost auf. Sie überbringt die erschreckende Nachricht, dass ein Unterwasservulkan kurz vor dem Ausbruch steht. Nur wenn alle Wasserwesen zusammenhalten, kann der Verschmutzung des Meeres, die den Vulkan verstopft, Einhalt geboten werden. Ein aktuelles Thema greift das Stück aus der Feder von Gerhard Meyer, Gerhard und Ulrike Weiler auf, verpackt in schillernde Kostüme, witzige Wesen und poppig-groovende Musik.

Noch war nicht die Generalprobe. Noch heißt es: Probendisziplin und Durchhaltevermögen beweisen. Wenn dann am 28. Juni nach der letzten Vorstellung der Applaus einsetzt, werden Schülerinnen, Schüler und ihre pädagogischen Begleiter wissen, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat.