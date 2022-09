KMG-Schüler auf der Interboot 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Surfen, Segeln und Stand Up Paddling an einem Tag? Zum Auftakt in das neue Schuljahr durfte die Klasse 7d des Karl-Maybach-Gymnasiums die geballte Action des Wassersports beim Besuch der Surf Days auf der Interboot 2022 hautnah erleben. Eingeteilt in Kleingruppen wechselten die Schülerinnen und Schüler vom Surfen auf der „stehenden Welle“ zum Schnuppersegeln auf dem Messe See und konnten zwischenzeitig noch die neusten Trends der SUPs, wie beispielsweise elektrisch angetriebene Boards, testen. Mit viel Freude und Teamgeist absolvierten die Schülerinnen und Schüler die zum Teil völlig neuen Herausforderungen im kühlen Nass. Kleine Souvenirs wie das nach dem Segeln erworbene „Messe See Patent“, Armbänder der Surf Days und ein „Wasser Tattoo“ lassen diesen schönen Tag noch lange in guter Erinnerung bleiben. Gut gelaunt – wenn auch etwas erschöpft – verabschiedete sich die Klasse am Mittag von ihrer Klassenlehrerin Miriam Thomas. So kann das Schuljahr beginnen.