Kurz vor Schulabschluss haben sich die gut 800 Schüler des Karl Maybach-Gymnasiums ihre Laufschuhe übergezogen. Im Riedlewald galt es einen Laufparcours von knapp 700 Metern zu bewältigen und pro gelaufene Runde einen Stempel auf die mitgeführte Laufkarte abzuholen. Zuvor hatten sich die Schüler Sponsoren gesucht, die pro gelaufene Runde eine freiwillige Spende zahlen. Das Geld soll dem Projekt „Hilfe hilft helfen“ zukommen. Nach Auswertung der Karten haben die Schüler 10 000 Euro erlaufen. Das Geld soll Anfang des neuen Schuljahres eingesammelt und übergeben werden.

Bei dem Projekt “Hilfe hilft Helfen” wird jungen Menschen oder auch älteren Obdachlosen eine Arbeit gegen Aufwandsentschädigung angeboten“, erklärt Streetworker Florian Nägele. Die Tätigkeiten könnten unterschiedlicher Natur sein, wie Gartenarbeiten, einfache Renovierungen oder auch als Umzugshelfer für Menschen, die sozial benachteiligt oder in Not geraten seien, zu arbeiten. Davon profitieren nicht nur diejenigen, denen praktisch geholfen wird, sondern auch die Menschen, die man mit den Aufgaben betraue, so Nägele. Ziele seien hier beispielsweise das Einüben einer Tagesstruktur, das Erlernen handwerklicher Fähigkeiten aber auch die Arbeitsmotivation wieder zu erhöhen. Das Projekt gebe es bereits seit zehn Jahren, sagt Nägele. Der Kontakt zum Karl Maybach-Gymnasium sei über die Schülerin Madlen Beck gekommen. Die Elftklässlerin ist auch im Jugendparlament aktiv und hat über diese Tätigkeit Florian Nägele kennen gelernt, der über seine Arbeit als Streetworker berichtete. „In der Schule haben wir in der Schülermitverwaltung eine Arbeitsgemeinschaft Soziales, die wiederum die Idee zum Spendenlauf hatte“, erklärt Madlen Beck.

„Die Idee ist super“, lobt Schülerin Louise Kunz. Außerdem unterstütze sie die Idee ein regionales Projekt zu fördern. Viele der Schüler murrten zwar über die Hitze und hätten andere Projekte wie das Tierheim oder auch ein Kinderheim zu unterstützen gewünscht, „aber das Projekt ist auch super“, bescheinigt Neuntklässlerin Felicia Sobeck.

Die Schüler sind in drei Etappen gelaufen. Begonnen hat die Unterstufe, „die mit unglaublichem Eifer dabei waren“, lobt Florian Nägele, der ebenfalls als Motivator einige Runden mit durch den Wald gedreht hat. Im Anschluss starteten die Jahrgänge sieben und acht und die Schüler der Klassen neun, zehn und elf bildeten den Abschluss des Sponsorenlaufs. Während einige höchst motiviert joggten, um möglichst viele Runde zu schaffen, haben es andere eher eher ruhig angehen lassen und haben die Strecke spazierend bewältigt. Wie auch immer - Hauptsache die Stempel sind auf der Karte.