Klufterns Ortsvorsteher kündigt beim Neujahrsempfang Bebauung des Traube-Areals an

Dankbarkeit, Lob und Zuversicht haben den Neujahrsempfang am Sonntagvormittag im sehr gut gefüllten Bürgerhaus Kluftern bestimmt. Für eher ungläubiges Murmeln sorgte die Ankündigung von Ortsvorsteher Michael Nachbaur, dass demnächst auf dem Traube-Areal die Bagger anrollen.

Zwei Jahre lang war auch in Kluftern der gesellschaftliche Jahresauftakt der Pandemie zum Opfer gefallen. Es war Rednern, Musikern und vor allem Bürgerinnen und Bürgern anzumerken, wie sehr sie sich auf den Jahresempfang 2023 gefreut haben.

Nach dem Aufgalopp durch den Musikverein Kluftern, der unter Leitung von Bernhard Jauch für einen kurzweiligen und schwungvollen musikalischen Rahmen sorgte, ergriff der Ortsvorsteher das Wort. Michael Nachbaur erinnerte – verbunden mit dem Dank an Organisatoren und Helfer – an die Feste zum 50. Jahrestag der Eingemeindung der badischen Gemeinde nach Friedrichshafen und die nachgeholte 150-Jahrfeier der Feuerwehr.

Nachbaur fordert zur Impfung auf

Drei Punkte waren ihm mit Blick auf das Jahr 2023 wichtig: Er forderte zunächst die Bürger auf, sich weiter mittels Impfung gegen das Coronavirus zu schützen. Mit Blick auf die Pandemie, den Krieg in der Ukraine, Inflation und Energiepreise sagte Nachbaur, dass man alle Krisen meistern werde, „wenn wir weiter zusammenhalten“.

In Kluftern obligatorisch: das Badnerlied am Ende des Neujahrsempfangs.

Er dankte allen, die sich für Menschen auf der Flucht und in Not einsetzen, nicht nur wenn sie aus der Ukraine kommen. „Wir müssen weiter auseinander aufpassen, damit niemand auf der Strecke bleibt“, sagte der Ortsvorsteher. Zum Dritten rief er alle auf, sich weiter für die Entwicklung von Kluftern, Lipbach und Efrizweiler einzusetzen.

Schwungvoll: der Musikverein Kluftern unter der Leitung von Bernhard Jauch. (Foto: mh)

Er berichtete, dass die Erschließung der Erweiterung des Baugebiets Lachenäcker voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern werde. Ab 2024 werden dort ein inklusives Wohnprojekt der Zieglerschen, ein dreigruppiger Ganztageskindergarten und 110 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen. Für Raunen im Saal sorgte Nachbaurs Ankündigung, dass im Herbst die Bebauung des Traube-Areals in der Ortsmitte beginnen soll. 14 Mietswohnungen will die Städtische Wohnungsbaugesellschaft dort errichten. Über das Projekt wird seit langem gestritten.

Bushaltestelle beim MWZ

Der Ortsvorsteher erneuerte die Forderung, in der Ortsdurchfahrt von Kluftern die Gehwege zu verbreitern und die Straße schmaler zu machen. Beim ehemaligen Café Stock müsse eine Querungshilfe her, die Engstelle beim Hof Büchele beseitigt werden. Auch in Efrizweiler bestehe Handlungsbedarf.

Nachbaur kündigte eine Bushaltestelle beim Materialwirtschaftszentrum (MWZ) der MTU an und schlug vor, mit den großen Arbeitgebern in Friedrichshafen und Markdorf gemeinsame Mobilitätskonzepte zu erarbeiten. Beim geplanten Ausbau der Bodenseegürtelbahn müsse die Region an einem Strang ziehen. „Kirchturmdenken hilft uns hier nicht weiter“, mahnte Nachbaur.

Auch fürs leibliche Wohl war gesorgt. (Foto: mh)

Die Eingemeindung Klufterns nach Friedrichshafen vor einem halben Jahrhundert „ist und bleibt“ laut Ortsvorsteher „eine Erfolgsgeschichte“. Diese Einschätzung teilt er mit Oberbürgermeister Andreas Brand, der Stadt und Ortschaft „ein gutes Paar“ nannte – und zwar aus „tiefster schwäbisch-württembergischer Überzeugung“. Er erinnerte daran, dass Kluftern beim Bau des MWZ auch „Lasten für die Gesamtstadt getragen“ habe.

OB: Ukrainer „verteidigen unsere Werte“

Der OB erinnerte an den Krieg im Osten und an die Menschen in der Ukraine. „Sie verteidigen unsere Werte und unsere Freiheit“, sagte er. Man dürfe jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern müsse das Notwendige anpacken. Brand verwies in Sachen Bodenseegürtelbahn auf die Verantwortung des Bundes. Kommunen und Region hätten mit dem Auftakt zur Planung schon vorgelegt.

Er hat verkauft, er hat kassiert, er hat keine Rechte mehr. Oberbürgermeister Andreas Brand über Albrecht von Brandenstein-Zeppelin

Klare Worte fand der OB beim Thema Stiftungsstreit. 2022 sei angesichts des Scheiterns von Albrecht von Brandenstein-Zeppelin vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim für die Stadt ein gutes Jahr gewesen. Der Urenkel des Grafen Zeppelin will bekanntlich die Zeppelin-Stiftung der Kontrolle der Stadt entreißen und sie in alter Form wieder aufleben lassen, mit ihm und seiner Familie an entscheidender Stelle.

In Kluftern obligatorisch: das Badnerlied am Ende des Neujahrsempfangs. (Foto: mh)

„Er hat verkauft, er hat kassiert, er hat keine Rechte mehr“, sagte Brand mit Blick auf den Verkauf von ZF-Aktien aus dem Besitz der Adelsfamilie zu Beginn der 90er-Jahre. „Die Zeppelin-Stiftung bleibt dort, wo sie hingehört: bei den Bürgerinnen und Bürgern.“

Obligatorisches Badnerlied

Nach dem obligatorischen Badner-Lied zeigten die Klufterner, dass sie nicht nur zuhören, sondern auch zupacken können. In Windeseile waren die Stühle weggeräumt und so Platz geschaffen für Stehempfang und lockere Gespräche, mit denen der Vormittag im Bürgerhaus ausklang.