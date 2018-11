Klufterns Musikverein hat einen neuen Vorstand

Der Musikverein Kluftern wagt etwas Neues, in der Jahreshauptversammlung am Samstag ist ein Vorstandsteam gewählt worden. Demnach werden Stefan Öhs, Thomas Erhard und Christian Amann den Musikverein leiten. Der bisherige Vorsitzende Christof Müller kandidierte nach vier Jahren erfolgreicher Arbeit nicht mehr, er wird jetzt wieder mehr Musik machen. Einen Wechsel gab es auch bei den Finanzen, Melanie Fischer wurde als Kassiererin gewählt, Felix Müller gab dies Amt nach sechsjähriger Tätigkeit ab.

Seine Arbeit als Vorsitzender sei von Umstellungen geprägt worden, erklärte Christof Müller. Sei es der Neubau des Bürgerhauses, der Start des Fasnachts Count-Down und des Weizenbierfestes. Die beiden Feste seien inzwischen zu einer festen Einrichtung in Kluftern geworden. Die letzten Monate seien von der Kandidatensuche für die Vorstandsämter geprägt gewesen. Müller dankte der Ortsverwaltung und den anderen Vereinen für die angenehme Zusammenarbeit.

„Der Musikverein ist da, wenn man ihn braucht“, stellte Ortsvorsteher Michael Nachbaur fest. Er dankte den Musikern für ihre Konzerte im Ortsteil und die musikalische Begleitung bei Veranstaltungen. Er dankte Müller für die gute Zusammenarbeit und bot sie auch dem neuen Vorstand an.

Eine Fülle von Aktivitäten hatte Schriftführer Christian Haug aufgelistet, der die Vielfalt des Musikvereins verdeutlichte, vom Frühlingskonzert, über den Herbstzauber mit Unterhaltungsmusik bis zum Geistlichen Konzert im November. Insgesamt hatten die Musiker 18 Auftritte, hinzukommen noch sieben in kleiner Besetzung, darauf bereiteten sie sich in 43 Proben vor. Derzeit hat der Musikverein 104 aktive Musiker, davon gehören 79 zur Kapelle, hinzukommen die Jugendkapelle und die Jugendlichen in der musikalischen Ausbildung. Über 210 Mitglieder unterstützen den Verein mit ihrem Förderbeitrag.

Seit einiger Zeit gibt es eine Bläserklasse an der Grundschule, berichtete Jugendleiter Christian Thoma, der Unterricht erfolge in Kooperation mit der Schule, zudem sei eine Musik-AG geplant. Die Jugendkapelle konnte bei einigen Auftritten ihr Können unter Beweis stellen.

Bezirksvorsitzender Berthold Pfluger zeichnete für zehnjährige aktive Tätigkeit im Musikverein Jennifer Hochfeld und Thilo Nacke mit der bronzenen Ehrennadel des Blasmusikverbandes aus. Für 20jährige Aktivität wurden Walter Hund, Anja Flamm und Melanie Welte mit der silbernen Ehrennadel geehrt.