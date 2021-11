Klufterner Agenda-Wandergruppe geht auf Genuss-Wanderung

Die Wanderung der Klufterner Agenda-Wandergruppe startet am Dienstag, 16. November, am Bahnhof Kluftern, von dem es mit der Bahn nach Lindau-Aeschach geht. Dort beginnt die Tour mit sanftem Anstieg über den Entenberg und führt weiter in den Obst- und Weinort Schönau. Dort findet eine Einkehr im Weinrädle der Familie Brög statt. Die Wanderung beträgt rund drei Kilometer auf gut begehbaren Wegen. Sie wird keine zwei Stunden dauern und ist sehr einfach. Mit dem Schlenker über Römerbad und Aussichtspunkt sind es rund 4,5 Kilometer. Gegen 18.28 Uhr geht es mit dem Stadtbus der Linie 2 zum Bahnhof Lindau (Insel) und von dort per Bahn zurück nach Kluftern. Planmäßige Rückkehr wird gegen 19.43 Uhr sein. Frühere Rückfahrten sind mit individuellem Rückfahrtticket möglich (Bahn und Bus). Sollte das Wetter einen Streich spielen, ist ein kleiner Stadtrundgang durch Lindau möglich. Man wird dann mit dem Stadtbus direkt nach Schönau fahren. Treffpunkt: Bahnhof Kluftern, 12.55 Uhr. Dort lösen wir die BODO-Gruppen-Tageskarten (pro Person etwa vier Euro) und besprechen die Wanderrouten. Der Zug fährt um 13.11 Uhr ab/FN ab 13.50. Ansprechpartnerin ist Helga Specht, Telefon 07544 / 54 38.