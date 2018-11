Kluftern und Immenstaad verlieren

Der FC Kluftern hat im letzten Spiel der Vorrunde der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden bei der SG Herdwangen/Großschönach die zweite Niederlage der Saison hinnehmen müssen und überwintert nun mit fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenführer TuS Immenstaad auf Tabellenplatz fünf. Auch der vorzeitige Herbstmeister TuS Immenstaad beendete sein Heimspiel gegen den SC Göggingen mit einer Niederlage und geht mit einem Zähler Vorsprung vor dem Bezirksliga-Absteiger SV Deggenhausertal an der Tabellenspitze in die Winterpause.In Immenstaad begann das Desaster mit einem Unfall. Spielmacher Mario Riegger verletzte sich nach fünf Minuten so schwer am Knie, dass er mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden musste. Ein Schock, den die Heimelf lange nicht verdaute. Gleich nach dem Wiederanpfiff kombinierten sich die Gegner mit Abschluss durch Thomas Stolz durch die konfuse Immenstaader Abwehr. Auch danach ließen die Gastgeber den Göggingern zu viel Freiraum und gerieten durch Andreas Müller erneut ins Hintertreffen. Morgenluft witterten die Platzherren, als Lucas Haug noch vor der Pause den Rückstand mit einem Schuss ins lange Eck verkürzte, Jonas Heberle den Gegner mit einem Pfostenschuss in Bedrängnis brachte und erneut Jonas Heberle gleich nach der Pause nach einem Zuspiel des eingewechselten Stefan Abadzic den Gleichstand herstellte. Zwei Platzverweise, Marco Weinert nach einem Handspiel und Lucas Haug nach einem Foul, schwächten die Immenstaader Reihen. Patrick Beck brachte den SC Göggingen mit einem Schuss aus dem Gewühl wieder in Führung. In der Nachspielzeit hatte Noah Rockstroh den erneuten Ausgleich auf dem Fuß, schoss aber am Tor vorbei.

Für den FC Kluftern verlief die Partie in Kleinschönach eher unglücklich. Ein Foul in den ersten Minuten, das hätte die Führung bringen können, entging dem Unparteiischen. Im Gegenzug überlisteten die stets kontergefährlichen Herdwanger die Abwehr der Gäste und kamen durch Markus Stehle zum 1:0. Den Ausgleich stellte Jonas Duske zehn Minuten später mit einem Schuss aus fünf Metern her. Danach hatten die Klufterner mehr vom Spiel, verschenkten ihre Chancen aber leichtsinnig. Stattdessen traf Marius Kruber aus abseitsverdächtiger Position zum 2:1 ins lange Eck. Im weiteren Verlauf versäumten die Gäste mehrere Möglichkeiten. In der letzten halben Stunde ließ auf beiden Seiten der Elan nach, sodass Partie bis zum Abpfiff ohne Höhepunkte vor sich hin plätscherte.