Kluftern spielt gegen gut organisiertes Team

Der TuS Immen- staad hat in der Vorwoche seine Erfolgsserie in der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden mit einem souveränen 4:0-Sieg bei der Pfullendorfer Reserve fortgesetzt und den Platz an der Tabellenspitze verteidigt. Der FC Kluftern sammelte gegen den FC Überlingen II mit einem 1:1-Unentschieden ebenfalls einen Punkt, musste aber seinen Platz im vorderen Tabellendrittel abgeben und rangiert jetzt auf Rang sechs.

Am Sonntag (15 Uhr) will der FC Kluftern beim SV Meßkirch, der zuletzt mit einem 1:1-Remis in Frickingen vom Platz ging, nach zwei Unentschieden wieder einen Sieg einfahren. „Die Punkte hängen in Meßkirch hoch“, sagt Trainer Ralf Kaiser, der am Sonntag auf der Trainerbank im Jahn-Stadion urlaubsbedingt von Co-Trainer Michael Schmidt vertreten wird. Kaiser zollt dem Gegner großen Respekt: „Die Meßkircher sind sehr gut organisiert und werden schwer zu knacken sein.“ Personell ist der FC Kluftern gut aufgestellt. „Alle Mann an Bord“, sagt Kaiser.

Der TuS Immenstaad empfängt am Sonntag (15 Uhr) die SG Illmensee/Heiligenberg, die als Tabellenletzter nach nur einem Jahr den Rückweg aus der Bezirksliga antreten mussten. Die Illmenseer Spielgemeinschaft besiegte in der Vorwoche den Mitabsteiger SV Deggenhausertal mit 2:1 Toren. „Wir wollen unseren guten Lauf fortsetzen und den Platz an der Tabellenspitze verteidigen“, sagt TuS-Vorsitzender Clemens Müller.