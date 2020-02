Kluftern feiert, bis die Ortspolizei kommt

„Ihr könnt Euch schon mal den 15. Februar 2020 vormerken“: Dazu hatte Klufterns Zunftmeister Andreas Lamm bereits im Vorjahr vollmundig aufgefordert. Gemeint war das 25. Jubiläum des beliebten Zunftabends – und der Zunftmeister hatte weiß Gott nicht untertrieben. Mit einem fulminanten Jubiläumsprogramm ließ es die Narrenzunft am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus vor ausverkauften Rängen mächtig krachen.

Zu fetzigen Rhythmen erstürmten die Akteure mit den Hästrägern der Zunft unter Leitung von Lauren Beller den Saal und eröffneten beschwörend fahneschwingend einen berauschenden Festabend, der noch lange von sich reden machen wird. Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren erfreute das Kluftinger Narrenspiel die Gemüter der Besucher, und zwar mit „Der Markstoi“. Zuletzt zur Narrentaufe aufgeführt war es jetzt wieder beim Zunftabend zu sehen und deckte die „Machenschaften“ des Landvermessers „Görelechner“ auf, dargestellt von Silvia Wolf, der die Grenzsteine zwischen Kluftern und Efrizweiler willkürlich versetzte und sie nach Urteil des Landvogtes von Efrizweiler rückversetzen musste.

Ebenfalls ihr 25-jähriges Jubiläum hatten die „Bambinis“ der Narrenzunft Kluftern. Sie feierten mit Dancehits aus den 90er-Jahren, wie zum Beispiel „Rhythm is dancer“ von Snap unter der Leitung von Hannah Holverscheid. Lokalkolorit brachte in seiner Premiere Cornelius Schlegel alias „Fasnets-Nikolaus“ Cornelius auf die Bühne, der die Verkehrsführung vom Kreisverkehr Schnetzenhausen bis nach Markdorf durch Kluftern führend gekonnt auf die Schippe nahm.

Dank des Männerballetts der Narrenzunft, das als aufreizend gekleidete Bauarbeiter vornehmlich das weibliche Publikum in Entzückung versetzte, war die Stimmung endgültig dem Siedepunkt nahe. Die „Dancefeets“ führten mit Klängen des Wiener Opernballs und von „Only you“ gekonnt fort.

Direkt nach der Pause wussten die „Prickelnden Sektperlen“, ein Sextett aus drei Damen und drei Herren, die Besucher mit Musik und Gesang begeistern zu gefallen. Eine neue Tanzgruppe, rekrutiert aus der Narrenzunft und der Lumpenkapelle Kluftern, nahm mit Hits wie „Spirit of the Hawk“ von der Gruppe Rednex im Anschluss daran die Festgäste auf eine Zeitreise in die Zeit der Cowboys und Indianer.

Birgit Holverscheid nahm im Rahmen von „Klufterns Supertalente“ die Vorteile eines Rentner-Rollators samt „Wägele-Rennens“ in Kluftern inklusive Boxenstopps samt diverser „Boxenluder“ aufs Korn – zum großen Amusement der Besucher. Die „Danzknepfle“ vermittelten russische Lebensfreude mit dem Tanzpogramm „Nasdrowje“ und dem Boney-M.- Hit „Rasputin“. Die zwei Klufterner „Ortspolizisten“ Pius (Pius Schlegel) und Georg (Georg Enderle) gewährten dem Publikum derweil großzügig Einblick in die lokale Polizeiarbeit, insbesondere bei Verkehrskontrollen, Sie sorgten für den krönenden Abschluss eines berauschenden Festabends zum 25. Jubiläums, der den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.