Mit Walter Kohl hatte das Klinikum Friedrichshafen am Dienstagabend 7. Mai einen prominenten Festredner beim Jahresempfang zu Gast. Sein Thema „Leben oder gelebt werden“ trifft den Nerv einer Zeit, die mehr und mehr von Fremdbestimmung, Effizienz, Automatisierung, Anonymisierung und wirtschaftlichem Druck geprägt ist. Nicht ohne Grund verkaufte sich sein gleichnamiges Buch mehr als eine viertel Million Mal.

Aus einer tiefen Depression nach dem Suizid seiner Mutter Hannelore Kohl ist der Betriebswirt als „Sinnsucher“ heil herausgekommen und gibt seine Erfahrungen wie er aus „Kraftfressern Kraftquellen“ gemacht hat, gerne weiter. Sein Referat handelte vom „Spagat zwischen Macht“, die er als Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers und CDU-Parteivorsitzenden Helmut Kohl hautnah mitbekommen hat und von „gelingendem Leben“, von dem er mehr als 25 Jahre als Sohn abgeschnitten war, und das so weit, dass er bereits seinen eigenen Suizid plante.

Der Spagat zwischen Fremd- und Selbstbestimmung gelingt nach Kohl nur, „wenn wir Sinn und Würde empfinden in dem, was wir tun“. Ihm kommt es dabei ganz entscheidend auf das Wir-Gefühl an. Ein Klinikum sei letztlich ja auch nur ein Betrieb, der mit einem großen Ameisenhaufen zu vergleichen sei. Und der funktioniere nur als Wir-Staat mit einem klaren Ziel, das nicht Rendite, sondern Wiederholungsauftrag heiße. „Ich gehe in das Krankenhaus, wo ich das sichere Gefühl habe, dort bin ich gut aufgehoben“, sagte Kohl und zog den Vergleich zu seiner Branche, der Automobilzulieferindustrie. Je mehr Technik und Automatisierung, desto wichtiger werde der Faktor Mensch.

In Bezug auf das „schwierigste Geschäftsjahr 2012“ hatte zuvor Klinikum-Geschäftsführer Johannes Weindel eben diesen Faktor in den Mittelpunkt gestellt. Dass das Klinikum Friedrichshafen heute nicht wie viele andere Krankenhäuser vor schmerzlichen personellen Einschnitten stehe, vielmehr 32 Vollzeitkräfte zusätzlich einstelle und eine ausgeglichene Bilanz vorweisen könne, „das verdanken wir der überaus großen Leistung unserer Mitarbeiter“, sagte Weindel. Von großer Bedeutung sei der systematische Ausbau der medizinischen Kompetenz am Campus Klinikum. Das schaffe Synergieeffekte und bringe wirtschaftliche Vorteile.

Doch das Netzwerk ist Weindel noch zu lokal. Große Hoffnung setzt der Geschäftsführer auf die Gründung eines kommunalen Verbundes von mehreren Kliniken. Unter den Gästen im Auditorium saß der Bürgermeister von Weingarten, um dessen 14 Nothelfer Krankenhaus Friedrichshafen die Hand anhält. „Unsere Offerten an Nachbarn waren nicht nur flirten und herummachen“, versicherte Weindel. Ihm gehe es vielmehr um verbindliche Beziehungen.

Dass Weindel mit seiner auf Expansion ausgerichteten Geschäftspolitik volle Rückendeckung des Aufsichtsrats hat, machte dessen Vorsitzender Oberbürgermeister Andreas Brand deutlich. Die Gesundheitslandschaft Oberschwabens werde in den nächsten Wochen entscheidende Weichenstellungen erleben. Weil am See bekanntlich 180 Grad Einzugsgebiet fehlen, nach Osten der Eiserne Vorhang zu Bayern nur schwer zu durchdringen ist, bleiben der Norden und Westen als Perspektiven für Verbünde.

Ein Klaviertrio der Musikschule lieferte zwischen rhetorisch schwerer Kost die Leichtigkeit. Anschließend konnte sich die Festgesellschaft am Frühlingsbüffet im neuen Mitarbeiterrestaurant stärken.