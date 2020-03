Auch wenn aktuell in keinem der MCB-Krankenhäuser Corona-Fälle behandelt werden, sagt der kommunale Klinikverbund öffentliche Veranstaltungen in seinen drei Krankenhäusern in den kommenden Tagen ab. Dies betrifft die Kreißsaalführung in der Klinik Tettnang am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr ebenso, wie die Kreißsaalführung im Klinikum Friedrichshafen am Samstag, 7. März, um 10 Uhr. Auch der für Mittwoch, 11. März, geplante „Nachmittag der offenen Tür in der Klinik für Chirurgie am Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten“ ab 15 Uhr ist abgesagt.