Klinikum setzt kabellosen Herzschrittmacher ein

Dietholf Eberhard ist 79 Jahre alt und Dialysepatient. Der Häfler spürte schon länger, dass sein Herz nicht mehr „rund läuft“. Seit er dreimal wöchentlich zur Dialyse geht, fiel es ihm noch viel häufiger auf. Jetzt ist er guter Hoffnung. Am Häfler Klinikum wurde ihm ein kabelloser Herzschrittmacher implantiert, wie das Klinikum mitteilt.

Einen Tag nachdem ihm im Klinikum Friedrichshafen der sondenlose und damit kabellose Herzschrittmacher implantiert wurde, läuft Eberhard schon über den Krankenhausflur und freut sich auf seine Entlassung. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell wieder fit bin. Mein Herz schlägt leise vor sich hin und stolpert nicht mehr“, beschreibt der gelernte Krankenpfleger seinen momentanen Zustand.

„Es gibt Patienten, für die selbst eine Schrittmacheroperation wegen weiterer Erkrankungen ein hohes Risiko bedeutet. Für diese ausgewählten Patienten ist das neue Verfahren ohne Schrittmacherkabel eine innovative Behandlungsoption“, erläutert Professor Jochen Wöhrle, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und Intensivmedizin, der diese Therapie- möglichkeit laut Medizincampus bereits 2016 an der Uniklinik Ulm eingeführt hat. Er erklärt, dass dabei die Herzschrittmacherkapsel in der Leiste über die Hohlvene in die Herzkammer geführt und dort mit winzigen Titanärmchen in der Herzwand verankert wird. „Die Kapsel enthält eine Batterie, misst die Herzaktivität – auch abhängig von der körperlichen Betätigung – und sendet bei Bedarf ihr elektrisches Signal, das das Herz zum Schlagen anregt, über einen winzigen Pol“, beschreibt Ludwig Binner, Senior Expert und Spezialist für Aktive Rhythmusimplantate am Klinikum Friedrichshafen, den Vorgang. Ein neues Verfahren, das erst in wenigen deutschen Kliniken technisch angewendet werden kann, zeigt einen neuen Ansatz in der Herzmedizin und ist geeignet für Patienten, bei denen nur eine Herzkammer stimuliert werden muss.