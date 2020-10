Klinikum in Friedrichshafen erhält Gütesiegel für Kinderversorgung

In der Klinik für Kinder und Jugendliche des Klinikums Friedrichshafen bekommen kranke Kinder die bestmögliche Versorgung – dafür erhielt die Klinik unter Leitung von Dr. Steffen Kallsen jetzt und zum wiederholten Male das Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder“, heißt es in der Pressemitteilung des Klinikums. Die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland (GKinD) bietet das Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder“ als Orientierungshilfe für die Eltern bei der Suche nach einem geeigneten Krankenhaus seit 2009 an. Von Anbeginn wurde die Kinderklinik Friedrichshafen in ununterbrochener Folge für ihre hervorragende Leistung zertifiziert, heißt es weiter.