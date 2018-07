Klinikum braucht einen richtigen Bebauungsplan

Um die aktuellen und zukünftigen Bauvorhaben am Klinikum baurechtlich abzusichern, hat der Technische Ausschuss des Gemeinderates gestern den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Klinikum“ gefasst. Gleichzeitig soll der Flächennutzungsplan geändert werden.

Angesichts der regen Bautätigkeit mit Mutter-Kind-Zentrum, Psychiatrie, Strahlentherapie und den geplanten Vorhaben wie die Verlegung der Dialyse, den Bau eines weiteren Ärztehauses, die Erweiterung des OP-Traktes und den Bau eines Parkhauses hat das Regierungspräsidium Tübingen offenbar Druck gemacht und die Aufstellung eines Bebauungsplanes gefordert. Im Hinblick darauf, dass die wesentlichen Fakten geschaffen sind, scheint die Angelegenheit offenbar dringend. Planungsrechtlich sei noch nicht mal der Gebäudebestand gesichert, sagte Klaus Sauter vom Stadtplanungsamt. Ein städtebaulicher Vertrag sowie ein Erschließungsvertrag seien mit dem Klinikum vereinbart.

Jeder, der vorbeikommt sieht’s: An der Röntgenstraße wird es langsam eng. Nicht nur wegen des aktuellen Baustellenverkehrs. Wenn das Mutter-Kind-Zentrum, die Psychiatrie und die Ärztehäuser mal in Betrieb sind, dürfte es auch im Hinblick auf Parkplätze und das normale Verkehrsgeschehen kritisch werden. Das Klinikum plant deshalb auf dem Areal der bisherigen Parkflächen ein Parkhaus. Die Röntgenstraße selbst soll mit 6,5 Meter breite beibehalten werden. Die heutige Bushaltestelle soll wegen der Ärztehäuser näher an den Klinikum-Eingang verlegt werden.

Entlang der Röntgenstraße müsse die Waldkante aus forstwirtschaftlichen Gründen zurückgenommen werden, sagte Sauter. 30 Meter müsse die Abstandsfläche zur Bebauung betragen. „Es ist aber definitiv nicht erforderlich, den Wald abzuholzen“; versicherte der Stadtplaner. Aus der Mitte des Ausschusses kamen vorwiegend lobende Stimmen. „Vor wenigen Jahren wären wir angesichts des desolaten Zustandes unseres Krankenhauses hier noch trostlos herumgesessen“, meinte Heinz Tautkus (SPD) und lobte die Erweiterungsaktivitäten des Klinikums in den höchsten Tönen. „Dieses Krankenhaus hat eine große Zukunft und einen hohen Stellenwert im Land“.