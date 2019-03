Klinikleitung gratuliert zu 275 Jahren Berufserfahrung

„Wir brauchen in unseren Krankenhäusern Ihre persönliche und berufliche Erfahrung, gerade in diesen bewegten Zeiten“, gratuliert Jochen Wolf, Geschäftsführer des Medizin Campus Bodensee (links im Bild) , elf Mitarbeitern des kommunalen Krankenhausverbundes zu deren „Silberhochzeit“ mit ihrem Krankenhaus. Mit insgesamt 275 Jahren Berufserfahrung seien die Kinderkrankenschwestern, die Hebamme, die Küchenmitarbeiterin, der Arzt, die Logistikerin, die Arztsekretärin, die OP-Schwester und die Krankenschwestern „Leuchttürme und sichere Wegbegleiter für Ihre Kollegen“, so Wolf. Geehrt wurden für jeweils 25 Jahre Betriebszugehörigkeit: Kinderkrankenschwester Diana Hermann (Mutter-Kind-Zentrum), Gynäkologe Bernd König (Leitender Oberarzt der Klinik für Gynäkologie), Arztsekretärin Bettina Schnappauf (Chirurgische Ambulanz), Krankenschwester Martina Jochheim (Zentrum Innere Medizin), OP-Schwester Barbara Arens (Urologie), Augen-OP-Schwester Heiderose Much und Verwaltungsmitarbeiterin Gudrun Haufe (alle Klinikum Friedrichshafen), Hebamme Erna Stockmann und Krankenschwester Anna-Maria Eisele (Klinik Tettnang), sowie Küchen-Mitarbeiterin Maria Giechel und Elke Schwarzkopf, Mitarbeiterin der Internen Logistik des Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten. Foto: MCB