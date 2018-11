Johannes Weindel wird auf eigenen Wunsch vorzeitig aus der Geschäftsführung der Klinikum Friedrichshafen GmbH ausscheiden. Nach 13 Jahren wird er damit nicht wie vorgesehen im Jahr 2021, sondern zum 31. Dezember2018 sein Geschäftsführeramt beenden. Das teilt das Klinikum am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Eine entsprechende Vereinbarung wurde demnach einvernehmlich mit dem Aufsichtsrat getroffen. Ebenfalls vereinbart wurde, dass Jochen Wolf, Prokurist, die Geschäftsführung interimsweise übernimmt, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Johannes Weindel wird dem Medizin Campus Bodensee noch beratend und unterstützend zur Seite stehen, insbesondere für die geordnete Übergabe der Geschäfte und den Jahresabschluss 2018. Die Suche nach einem neuen Geschäftsführer wurde vom Aufsichtsrat bereits eingeleitet.

Johannes Weindel hatte im November 2005 die Geschäftsführung der Klinikum Friedrichshafen GmbH übernommen. Die wirtschaftliche Lage war mehr als schwierig, das Jahresergebnis lag bei -3,5 Millionen Euro. Unter seiner Führung sei ein Kurswechsel gelungen, das Klinikum Friedrichshafen wurde nicht nur in der Region und im Land bekannt, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich, wie es vonseiten des Klinkums heißt. Zahlreiche Bauvorhaben, die zu großen Teilen aus eigener Kraft finanziert wurden, ungewöhnliche Maßnahmen beispielsweise auch als frühe Antwort auf den absehbaren Personalnotstand oder Projekte wie das Mutter-Kind-Zentrum machten das Klinikum Friedrichshafen zu einem Vorzeigekrankenhaus und sind wichtige Meilensteine, die Johannes Weindel setzte.

Das Häfler Krankenhaus hat sich in den vergangenen Jahren zum Herzstück des Medizin Campus Bodensee entwickelt. Zuerst in Friedrichshafen durch die Ansiedelung weiterer Anbieter von Gesundheitsleistungen auf dem MCB-Gelände (ZfP/SINOVA, Strahlentherapie, Ärztehaus mit der Gemeinschaftspraxis für Innere Medizin und Dialyse) sowie der Entwicklung der Medizinischen Versorgungszentren. Seit 2013 ist das Krankenhaus der Zentralversorgung Dreh- und Angelpunkt des kommunalen Klinikverbundes Medizin Campus Bodensee mit seinen mittlerweile drei Standorten. Die Kliniken in Friedrichshafen, Tettnang und Weingarten bieten wohnortnah eine gut vernetzte exzellente medizinische Versorgung für die Menschen in der gesamten Region Bodensee-Oberschwaben.

Für den Aufsichtsrat betonen Andreas Brand, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Oberbürgermeister der Stadt sowie Dr. Wolfgang Sigg, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, in der Mitteilung: „Wir sind Johannes Weindel dankbar für das überaus erfolgreiche Wirken und Arbeiten im Klinikum Friedrichshafen und dem Medizin Campus Bodensee. Die Herausforderungen des Gesundheitswesens wurden unter seiner Führung in ganz besonderer Weise gemeistert und geprägt. Der von ihm initiierte starke Klinikverbund sowie das medizinische Konzept für die drei Krankenhausstandorte bilden die Grundlage für die Zukunft des Medizin Campus Bodensee in kommunaler Verantwortung und Trägerschaft. Gemeinsam mit dem Gemeinderat ist es ihm zudem gelungen, den Klinikverbund auf einen sicheren Kurs zu bringen. Für diese hervorragende Arbeit und Zusammenarbeit danken wir ihm sehr.“ Die Nachfolgesuche sei vom Aufsichtsrat bereits angestoßen. Mit Blick auf die nun anstehende Übergangszeit ergänzen Brand und Sigg: „Unser Dank gilt ebenso Jochen Wolf, der sich als Prokurist bereitwillig der Aufgabe stellt, den Übergang aktiv mitzugestalten und nun in der Funktion als Geschäftsführer übergangsweise die Verantwortung übernehmen wird.“