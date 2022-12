Klingende Bergweihnacht: Schwäbische.de verlost fünfmal zwei Meet & Greet-Tickets

Alle Jahre wieder lädt die klingende Bergweihnacht laut Pressemitteilung die Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein. Am Donnerstag, 22. Dezember, im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) in Friedrichshafen mit dabei: Patrick Lindner, Anita und Alexandra Hofmann, Mara Kayser, Geschwister Niederbacher, Die Trenkwalder sowie Nadin Meypo. Beginn ist um 19 Uhr. Wer seinem Star nahekommen will: Die „Schwäbische Zeitung“ verlost fünfmal zwei Meet & Greet-Tickets.

Die Sängerinnen und Sänger entführen ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit, heißt es in der Ankündigung. Patrick Lindner wurde 1989 beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und hat sich laut Vorschau seither immer wieder neu erfunden. Unter anderem erhielt der gelernte Koch den bis heute einzigen Bambi in der Kategorie Volksmusik.

Mit Auszeichnungen überhäuft

Anita und Alexandra Hofmann aus Meßkirch spielen laut Vorschau zusammen 15 verschiedene Instrumente und haben mehr als 20 Alben herausgebracht. Dabei könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein: „Anita mit ihrer engelsgleichen Sopranstimme und Alexandra als fetzige Rockröhre ergeben einen unvergleichlichen Sound mit einem extrem breiten musikalischen Spektrum“, heißt es.

Haben mehr als 20 Alben herausgebracht, dabei könnten die Schwestern der Ankündigung zufolge nicht unterschiedlicher sein: Anita (rechts) und Alexandra Hofmann. (Foto: Daniel Drescher/Archiv)

Mara Kayser sei die „Grand Dame“ des deutschen Schlagers. „Gerade heute ist es wichtig, Gefühle zu zeigen“, so die Sängerin. Die Geschwister Niederbacher – das sind Manfred, Christina, Angelika und Andrea aus Südtirol, die mit voller Begeisterung und Leidenschaft zusammen auf der Bühne stehen und mit Auszeichnungen überhäuft würden.

Die Trenkwalder sind der Vorschau zufolge die Volksmusikband, die eine Tiroler Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Nadin Meypo gelte als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die strahlende Frohnatur begeistere mit ihrem Lachen die Schlagerfans.

So läuft das Gewinnspiel

Schwäbische.de verlost für die Weihnachtsrevue fünfmal zwei Meet & Greet-Tickets. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft am Dienstag, 20. Dezember, von 0 bis 24 Uhr die Telefonnummer 01379/886115 an und nennt das Lösungswort „Klingende Bergweihnacht“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen). Die Gewinner werden per Los ermittelt und dann benachrichtigt.

Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Hinweise zum Datenschutz gibt es unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis