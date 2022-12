„Klingende Bergweihnacht“: 450 Fans feiern Patrick Lindner und seine Gäste - mit Bildergalerie

„Was für ein herzlicher Empfang hier in diesem wunderschönen Friedrichshafen, wir werden heute Abend sehr viel Spaß haben“: Mit diesen Worten hat Volksmusik- und Schlagerstar Patrick Lindner seine 450 Fans im Graf Zeppelin-Haus begrüßt. Tatsächlich verzauberte er unter anderem gemeinsam mit Anita und Alexandra Hofmann die Gäste – und erntete am Ende zurecht viel Beifall.

Die „Klingende Bergweihnacht“ hat am Donnerstagabend einmal mehr im GZH das Publikum mit einem Abend voller Schlager- und Volksmusik aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit abgeholt. Erlesenes Zusatzprogramm: Die Gewinner des Meet & Greet, das Schwäbische.de verlost hat, durften ihren Stars ganz nahe sein.

Werbeblock für Südtirol

Nach drei Konzertstunden gab es für die zwölf klangvollen Protagonisten richtig viel Applaus, bevor der improvisierte „GZH-Chor“ zum Schluss „Stille Nacht“ zum Besten gab. „Lassen Sie für einige Stunden ihren Alltagsstress, ihre Sorgen vor der Türe und genießen Sie diese Show“, forderte Sängerin und Moderatorin Nadin Meypo die Zuhörer auf. Die Rechnung ging auf.

Mit einem klangvollen „Urlaub in Tirol“ eröffneten die Geschwister Niederbacher ihre Hommage an die Heimat. Diese war mit „Wie ein Gebet der Berge“, dem „Bozener Bergsteigermarsch“ oder auch mit dem Lied „Manches geht niemals vorüber“ zwar nett gemeint, hatte aber doch etwas von einem musikalischem Werbeblock für das Fleckchen Erde in der nördlichsten Provinz Italiens. Warum nicht, dem Publikum gefiel der heimelige und durchaus stimmungsvolle Auftritt des Familienquartetts.

„Mach’ das Beste draus“

Musikalisch beeindruckte die Berlinerin Nadin Meypo, die mit „Donna Blue“, „Flüge“ und „Apre stoi“ stimmlich die Zuhörerschaft ebenso verzauberte wie die Grand Dame des deutschen Schlagers, Mara Kayser. Sie betonte mit ihrem Lied „Mach’ das Beste draus“, wie wichtig es ist, auch aus der aktuellen Situation etwas Positives zu machen. Ein zünftiges „Holladiri“ zelebrierten Hubert Trenkwalder, Hans-Peter Wille und Philipp Haniger, besser bekannt als die „Trenkwalder“, mit „Das gibt’s nur einmal“ oder „Im Wald, da sind die Räuber“. Die Musiker versicherten schelmisch, dass sie schon vor 30 Jahren davon geträumt hätten, im GZH auftreten zu dürfen.

Patrick Lindner schließlich öffnete vor der Pause eine „Kloane Tür zum Paradies“: Mit diesem Hit sang er sich 1989 in die Herzen seiner Fans. In Friedrichshafen nahm er sie mit auf eine euphonische Achterbahn, denn „Gefühl ist eine Achterbahn“, wusste der Entertainer, bevor er „Die kleinen Dinge des Lebens“ besang und das Rund schwungvoll zu „Wenn es noch Wunder gibt“ schunkelte. Die Geschwister Anita und Alexandra Hofmann, entführten schließlich nach „Bella Italia“: Bei „Sempre Sempre“, „Tornero“ oder „Volare“ erinnerte sich der ein oder andere Gast sicherlich an seinen letzten Italien-Urlaub.

Friede, Glück und Hoffnung

Zu einer klingenden Bergweihnacht gehören natürlich Weihnachtslieder. Lieder, die vor einer winterlichen Bühnenkulisse auf das Fest einstimmen. Bei LED-flackerndem Lagerfeuer intonierten Die Trenkwalder in Hirtenbekleidung ein „Halleluja“ an, während Lindner und die Hofmann-Geschwister eine rührende Weihnachtsgeschichte vom kleinen Baumwollfaden zum Besten gaben.

Die Botschaft des Abends las sich am Ende wie ein Traum: Friede, Glück und Hoffnung auf Erden, reichlich Liebe sowie innige Freundschaften in einer heilen Welt: Weihnachtsträume passen besser, denn je in diese nicht immer friedliche und allzu schnelllebige, hektische Zeit. „Lassen Sie für einige Stunden ihren Alltagsstress, ihre Sorgen vor der Türe und genießen Sie diese Show“, sagte Nadin Meypo zu Beginn der Show. Ziel erreicht, zumindest für diesen einen Abend, der nach „Feliz Navidad“ und „Stille Nacht“ ein besinnliches und schönes Ende fand.